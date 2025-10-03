"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)

Advertisement

أملي كشفت لموقع فوشيا أن الكليب صُوّر في وتضمّن ثلاث إطلالات مختلفة، معتمداً على قريبة من الواقع بأسلوب أشبه بفيلم قصير. ووصفت التجربة بأنها "متعبة لكنها ممتعة"، معتبرة أنها فرصة انتظرتها طويلاً للوقوف إلى جانب "السوبر ستار".كما أشادت بتواضع علامة قائلة: "كان يريحني كي أكون على طبيعتي وألا أشعر بالتوتر. إنه نجم جنتلمان وراقي وقريب من القلب". وأكدت أن هذه المسؤولية شكّلت حافزاً لها لتقديم أفضل ما لديها.