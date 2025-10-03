28
فنون ومشاهير
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
03-10-2025
خطت الإعلامية
السورية
أملي
الجزائري
، ابنة الفنانة
صفاء سلطان
، أولى خطواتها التمثيلية بالظهور كموديل في فيديو كليب النجم اللبناني
راغب علامة
لأغنيته الجديدة "خايف من إيه"، وهو من إخراج
عبد الوهاب
الخطيب
وألحان الراحل خالد البكري، ويُعد استكمالاً لأغنية "نسيني الدنيا".
أملي كشفت لموقع فوشيا أن الكليب صُوّر في
يوم واحد
وتضمّن ثلاث إطلالات مختلفة، معتمداً على
قصة حب
قريبة من الواقع بأسلوب أشبه بفيلم قصير. ووصفت التجربة بأنها "متعبة لكنها ممتعة"، معتبرة أنها فرصة انتظرتها طويلاً للوقوف إلى جانب "السوبر ستار".
كما أشادت بتواضع
راغب
علامة قائلة: "كان يريحني كي أكون على طبيعتي وألا أشعر بالتوتر. إنه نجم جنتلمان وراقي وقريب من القلب". وأكدت أن هذه المسؤولية شكّلت حافزاً لها لتقديم أفضل ما لديها.
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
