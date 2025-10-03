بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان إياد الطائي

30
03-10-2025
توفي
صباح اليوم
الجمعة 3 تشرين الاول 2025 الفنان والممثل
العراقي
إياد
الطائي عن عمر ناهز الـ59 عاماً، وذلك بعد معاناة مع المرض، تاركاً خلفه إرثاً فنياً غنياً في المسرح والتلفزيون.
ونعت نقابة الفنانين
العراقيين
الطائي، مؤكدة أن الساحة الفنية فقدت واحداً من أبرز وجوهها. وكانت الحالة الصحية للفنان قد تدهورت منذ مطلع أيار/مايو 2025 بعد إصابته بفشل كلوي وورم خبيث في الكبد، ما اضطره للسفر إلى
الهند
لتلقي العلاج، وفق ما أوضحته الفنانة آلاء حسين.
