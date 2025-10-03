بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان إياد الطائي

توفي الجمعة 3 تشرين الاول 2025 الفنان والممثل الطائي عن عمر ناهز الـ59 عاماً، وذلك بعد معاناة مع المرض، تاركاً خلفه إرثاً فنياً غنياً في المسرح والتلفزيون.

