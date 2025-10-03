Advertisement

فنون ومشاهير

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان إياد الطائي

Lebanon 24
03-10-2025 | 03:51
A-
A+
Doc-P-1424700-638950857635778379.png
Doc-P-1424700-638950857635778379.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي صباح اليوم الجمعة 3 تشرين الاول 2025 الفنان والممثل العراقي إياد الطائي عن عمر ناهز الـ59 عاماً، وذلك بعد معاناة مع المرض، تاركاً خلفه إرثاً فنياً غنياً في المسرح والتلفزيون.
Advertisement
ونعت نقابة الفنانين العراقيين الطائي، مؤكدة أن الساحة الفنية فقدت واحداً من أبرز وجوهها. وكانت الحالة الصحية للفنان قد تدهورت منذ مطلع أيار/مايو 2025 بعد إصابته بفشل كلوي وورم خبيث في الكبد، ما اضطره للسفر إلى الهند لتلقي العلاج، وفق ما أوضحته الفنانة آلاء حسين.
وفاة إياد الطائي - الفنان العراقي إياد الطائي - رحيل إياد الطائي - أعمال إياد الطائي - نقابة الفنانين العراقيين - محمد <a class='entities-links' href='/entity/3519286843/شياع-السوداني/ar/1?utm_term=PublicFigures-شياع-السوداني&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-شياع-السوداني&id=400290&catid=0&pagetype=PublicFigures'>شياع السوداني</a> - ممثلين عراقيين - دراما <a class='entities-links' href='/entity/47079/عراقية/ar/1?utm_term=PublicFigures-عراقية&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-عراقية&id=525690&catid=0&pagetype=PublicFigures'>عراقية</a> - مسرح <a class='entities-links' href='/entity/1013092980/العراق/ar/1?utm_term=PublicFigures-العراق&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-العراق&id=2266&catid=0&pagetype=PublicFigures'>العراق</a>

مواضيع ذات صلة
بعد صراع مع المرض... وفاة والد ممثل تركي شاب في المستشفى
lebanon 24
03/10/2025 13:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
عمرها 14 عامًا فقط… وفاة مؤثرة لصانعة محتوى شابة على إنستغرام بعد صراع مع المرض (صورة)
lebanon 24
03/10/2025 13:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
lebanon 24
03/10/2025 13:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة وزير مصريّ سابق بعد صراع مع مرض السرطان
lebanon 24
03/10/2025 13:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24

شياع السوداني

صباح اليوم

العراقيين

محمد شياع

السودان

العراقي

العراق

سوداني

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:59 | 2025-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2025-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
01:56 | 2025-10-03
00:12 | 2025-10-03
23:00 | 2025-10-02
15:59 | 2025-10-02
13:47 | 2025-10-02
12:24 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24