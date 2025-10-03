فارقت الحياة بسلام... رحيل ممثلة شهيرة وهذا أبرز أعمالها (صورة)

توفيت الممثلة باتريشيا روتليدغ، التي اشتهرت في مسلسل "Keeping Up Appearances"، عن عمر ناهز 96 عاماً، .

وقال وكيل أعمال روتليدغ في بيان: "نشعر ببالغ الحزن والأسى لتأكيد وفاة باتريشيا روتليدغ، التي فارقت الحياة بسلام في نومها هذا الصباح محاطة بالحب. حتى في سن السادسة والتسعين، ظل شغفها بعملها حاضرًا، واستمرت أجيال جديدة في اكتشافها من خلال أدوارها التلفزيونية المحبوبة". (ارم نيوز)