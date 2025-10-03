Advertisement

فنون ومشاهير

فارقت الحياة بسلام... رحيل ممثلة شهيرة وهذا أبرز أعمالها (صورة)

Lebanon 24
03-10-2025 | 08:43
A-
A+
Doc-P-1424815-638951031914389960.jpg
Doc-P-1424815-638951031914389960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفيت الممثلة البريطانية باتريشيا روتليدغ، التي  اشتهرت في مسلسل "Keeping Up Appearances"، عن عمر ناهز 96 عاماً، صباح اليوم.
Advertisement
وقال وكيل أعمال روتليدغ في بيان: "نشعر ببالغ الحزن والأسى لتأكيد وفاة باتريشيا روتليدغ، التي فارقت الحياة بسلام في نومها هذا الصباح محاطة بالحب. حتى في سن السادسة والتسعين، ظل شغفها بعملها حاضرًا، واستمرت أجيال جديدة في اكتشافها من خلال أدوارها التلفزيونية المحبوبة". (ارم نيوز)
 
 
باتريشيا روتليدغ في Keeping Up Appearances
مواضيع ذات صلة
بالصورة… وفاة مطرب سوري شهير وهذه أبرز أعماله
lebanon 24
03/10/2025 18:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
حامل في شهرها السابع.. ممثلة شهيرة تتعرّض لحادث خطير وهذا وضعها (صورة)
lebanon 24
03/10/2025 18:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
عانت من مشاكل صحيّة عديدة.. الموت يُغيّب ممثلة بارزة وهذا ما قاله وكيل أعمالها
lebanon 24
03/10/2025 18:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة تركيّة فارقت الحياة بعد سقوطها من الطابق السادس.. هكذا ودّعتها إبنتها بتأثّر شديد
lebanon 24
03/10/2025 18:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

صباح اليوم

البريطاني

ارم نيوز

باتر

طاني

ال ج

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:41 | 2025-10-03
07:50 | 2025-10-03
03:51 | 2025-10-03
01:56 | 2025-10-03
00:12 | 2025-10-03
23:00 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24