Advertisement

فنون ومشاهير

بفستان قصير.. ياسمين صبري تخطف الأنظار (صورة)

Lebanon 24
03-10-2025 | 13:04
A-
A+
Doc-P-1424927-638951193272105693.jpeg
Doc-P-1424927-638951193272105693.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري صورة سيلفي عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي تُظهرها في مرآة داخل غرفة فندقية، مرتدية فستانًا قصيرًا. وعلّق متابعوها بإعجاب على إطلالتها التي تمزج بين الكلاسيكية والعصرية، فيما حازت الصورة على تفاعلات واسعة خلال ساعات من نشرها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصورة.. ياسمينا زيتون تخطف الأنظار بفستان ضيق
lebanon 24
04/10/2025 02:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان قصير.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها (صورة)
lebanon 24
04/10/2025 02:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ببطن مكشوف.. هبة نور تخطف الأنظار بجمالها (صورة)
lebanon 24
04/10/2025 02:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هيفاء وهبي تخطف الأنظار في إيطاليا (صورة)
lebanon 24
04/10/2025 02:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24

ياسمين صبري

المصرية

مصرية

كلاس

مصري

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:35 | 2025-10-03
16:00 | 2025-10-03
09:41 | 2025-10-03
08:43 | 2025-10-03
07:50 | 2025-10-03
03:51 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24