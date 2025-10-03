بفستان قصير.. ياسمين صبري تخطف الأنظار (صورة)

نشرت الممثلة صورة سيلفي عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي تُظهرها في مرآة داخل غرفة فندقية، مرتدية فستانًا قصيرًا. وعلّق متابعوها بإعجاب على إطلالتها التي تمزج بين الكلاسيكية والعصرية، فيما حازت الصورة على تفاعلات واسعة خلال ساعات من نشرها.

Advertisement