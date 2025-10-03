28
فنون ومشاهير
بعد فيديو مؤثر مفبرك.. حنان مطاوع تطالب بحماية صورتها وصوتها قانونياً
Lebanon 24
03-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصدرت الفنانة
حنان مطاوع
مؤشرات البحث عقب تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، حيث قالت "صحيت من كام يوم على فيديو إنساني تم استخدامي فيه أنا ومجموعة من زملائي ب ai وإحنا في لحظات مؤثرة مع أبي الله يرحمه ومع أهالي زملائي المتوفين الله يرحمهم جميعا في فيديو مؤثر، وكان أهلنا بيبعتولنا رسالة من العالم الآخر، ماعنديش شك في نية صانع المحتوي، ولكن هل من حق أي حد أنه يستخدم صورتي وهيئتي وصورة
بابا
دون الرجوع لي؟".
وأضافت: "زمان لما كانوا بيحبوا يستخدموا أصواتنا أو صورنا حتى في الكرتون كان بيتم التعاقد معنا، هل عادي إني أصحى في يوم ألاقي نفسي في فيلم ضد قناعاتي؟ ما هو طالما عادي أن يتم استخدامي دون علمي أو الرجوع لي في فيديو إنساني مؤثر يبقي ينفع برضه استخدامي دون علمي في أي شيء آخر".
وأتابعت: "جميل إننا نستخدم التكنولوجيا في فايدة الناس، لكن أعتقد اللي ابتدى يحصل هو سرقة وانتهاك حقوق وسلب حقي حتى في الموافقة والرفض، النهارده بشكل إنساني الله أعلم بكرة حيبقى إزاي".
واختتمت كلامها: "أرفض وبشكل قاطع وضع شكلي أو صورتي وصوتي، أو وضع صورة أبي الله يرحمه وصوته، أو صورة أو صوت أمي ربنا يطول عمرها ويمنحها البركة والصحة في أي عمل فني أو إعلامي أو صحفي دون الرجوع لي والموافقة كتابيا عليه وشكرا وآسفة على الإطالة". (اليوم السابع)
حنان مطاوع
رنا ❗️
الكرة
ساني
بابا
