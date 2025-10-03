28
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
فنون ومشاهير
هادي الباجوري يعود بفيلم جديد.. ويشيد بأداء جميلات الشاشة
Lebanon 24
03-10-2025
|
16:35
أكد المخرج المصري
هادي الباجوري
أن فيلمه الجديد، والذي يأتي بعد مرور 8 سنوات على طرح الجزء الأول، ليس تكملة، أو جزءا ثانيا لكنه عمل مستقل ومنفصل له لغته وسرده الخاص، ويحمل نضجًا فنيًا وإنسانيًا يُواكب العصر الحالي.
وقال الباجوري، إن القصة مختلفة، ومواكبة لزمنها، وبها الكثير من النضج عن الوقت الذي نفذ فيها هيبتا المحاضرة الأخيرة.
وأوضح هادي الباجوري أن الفيلم ليس موجّهًا فقط لمن شاهد فيلم هيبتا المحاضرة الأخيرة.
وعن عملية اختيار الممثلين، قال الباجوري: "الأوديشن عمره ما كان تقليل من أي ممثل، ولكنه من المهم أن اكتشف الممثل في المنطقة التي تتناسب مع دوره في العمل".
وأشار إلى أن الفيلم يضم 4 من جميلات الشاشة، وصفهن بأنهن قدّمن أداءً مميزًا واحترافيًا، مؤكدًا أن علاقته بهن قائمة على التفاهم الفني والثقة المتبادلة. (اليوم السابع)
