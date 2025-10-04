هشام حداد يعود إلى الـ MTV.. من دون جاد بو كرم!

Advertisement

يعود الإعلامي قريبا في موسم جديد من برنامج " " على قناة .وكشفت "الأخبار" ان لن يكون ضمن الحلة الجديدة للبرنامج.وجاد الذي كان من مؤسسي برنامج "لهون وبس" على قناة LBCI قبل انتقاله الى الـ MTV سيخرج من المشروع لأسباب عدة، لذا تتفاوض الـ MTV مع عدد من المقدمين للحلول مكانه من بينهم شبكة.وفضّل بحسب "الأخبار" تقديم لوحده على شاشة الـ MTV الا ان العمل لن يكون ضمن برمجة الخريف المنتظرة.