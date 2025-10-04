Advertisement

فنون ومشاهير

هشام حداد يعود إلى الـ MTV.. من دون جاد بو كرم!

Lebanon 24
04-10-2025 | 00:09
A-
A+
Doc-P-1425055-638951587586458650.jpg
Doc-P-1425055-638951587586458650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعود الإعلامي هشام حداد قريبا في موسم جديد من برنامج "كتير هلقد" على قناة mtv
Advertisement

وكشفت "الأخبار" ان جاد بو كرم لن يكون ضمن الحلة الجديدة للبرنامج.

وجاد الذي كان من مؤسسي برنامج "لهون وبس" على قناة LBCI  قبل انتقاله الى الـ MTV سيخرج من المشروع لأسباب عدة، لذا تتفاوض الـ MTV مع عدد من المقدمين للحلول مكانه من بينهم ندي أبو شبكة.

وفضّل بو كرم بحسب "الأخبار" تقديم برنامج تلفزيوني لوحده على شاشة الـ MTV الا ان العمل لن يكون ضمن برمجة الخريف المنتظرة.




مواضيع ذات صلة
هشام حداد يعود قريباً إلى الـ MTV.. وهل فُصل من قناة "المشهد"؟
lebanon 24
04/10/2025 09:56:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... هشام حداد: لهذا السبب لم ألبس ثياباً بيضاء في حفل عمرو دياب
lebanon 24
04/10/2025 09:56:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد طلاقه فارس كرم يعيش قصة حب مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
04/10/2025 09:56:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة آل كرم كرّمت أبناءها المنتخبين في المجالس البلدية والاختيارية
lebanon 24
04/10/2025 09:56:09 Lebanon 24 Lebanon 24

برنامج تلفزيوني

جاد بو كرم

كتير هلقد

هشام حدا

ندي أبو

هون وبس

مي هشام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:30 | 2025-10-04
02:25 | 2025-10-04
23:00 | 2025-10-03
16:35 | 2025-10-03
16:00 | 2025-10-03
13:04 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24