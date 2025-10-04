هشام حداد يعود إلى الـ MTV.. من دون جاد بو كرم!

28
يعود الإعلامي
هشام حداد
قريبا في موسم جديد من برنامج "
كتير هلقد
" على قناة
mtv
.
وكشفت "الأخبار" ان
جاد بو كرم
لن يكون ضمن الحلة الجديدة للبرنامج.
وجاد الذي كان من مؤسسي برنامج "لهون وبس" على قناة LBCI قبل انتقاله الى الـ MTV سيخرج من المشروع لأسباب عدة، لذا تتفاوض الـ MTV مع عدد من المقدمين للحلول مكانه من بينهم
ندي أبو
شبكة.
وفضّل
بو كرم
بحسب "الأخبار" تقديم
برنامج تلفزيوني
لوحده على شاشة الـ MTV الا ان العمل لن يكون ضمن برمجة الخريف المنتظرة.
