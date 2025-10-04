Advertisement

فنون ومشاهير

شقيق فنانة شهيرة يشن هجوما عنيفا على ليلى عبد اللطيف.. ويُحذرها!

Lebanon 24
04-10-2025 | 03:16
A-
A+
Doc-P-1425109-638951703264267433.jpg
Doc-P-1425109-638951703264267433.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعدما توقعت عودة شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز لطليقها الفنان المصري أحمد العوضي خلال الفترة المقبلة، شن الفنان وائل عبد العزيز هجوماً عنيفا على خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف
Advertisement

ونشر وائل عبر حسابه على "فيسبوك" صورة لياسمين بجانب صورة لعبد اللطيف، وعلّق عليها قائلاً: "أنا بحذرك، ابعدي عنها خالص يا ولية، بلا بتحبيها بلا توقعات بلا قرف، خليكي في حالك أحسنلك، يا ليلى كوارث أنتي".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
عن فضل شاكر وياسمين عبد العزيز وشيرين عبد الوهاب.. ماذا قالت ليلى عبد اللطيف؟!
lebanon 24
04/10/2025 13:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
lebanon 24
04/10/2025 13:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هو بين الحياة والموت.. ابن شقيق فنانة شهيرة يتعرّض لحادث دراجة نارية وإصاباته بليغة (صورة)
lebanon 24
04/10/2025 13:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يشنّ سلسلة غارات عنيفة على مدينة غزة
lebanon 24
04/10/2025 13:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24

ياسمين عبد العزيز

ليلى عبد اللطيف

أحمد العوضي

عبد اللطيف

عبد العزيز

يا ليلى

اللطيف

فيسبوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:08 | 2025-10-04
04:11 | 2025-10-04
02:30 | 2025-10-04
02:25 | 2025-10-04
00:09 | 2025-10-04
23:00 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24