شقيق فنانة شهيرة يشن هجوما عنيفا على ليلى عبد اللطيف.. ويُحذرها!

بعدما توقعت عودة شقيقته الفنانة
ياسمين عبد العزيز
لطليقها الفنان المصري
أحمد العوضي
خلال الفترة المقبلة، شن الفنان وائل
عبد العزيز
هجوماً عنيفا على خبيرة التوقعات
ليلى عبد اللطيف
.
ونشر وائل عبر حسابه على "
فيسبوك
" صورة لياسمين بجانب صورة لعبد
اللطيف
، وعلّق عليها قائلاً: "أنا بحذرك، ابعدي عنها خالص يا ولية، بلا بتحبيها بلا توقعات بلا قرف، خليكي في حالك أحسنلك،
يا ليلى
كوارث أنتي".
