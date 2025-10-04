شقيق فنانة شهيرة يشن هجوما عنيفا على ليلى عبد اللطيف.. ويُحذرها!

Advertisement

بعدما توقعت عودة شقيقته الفنانة لطليقها الفنان المصري خلال الفترة المقبلة، شن الفنان وائل هجوماً عنيفا على خبيرة التوقعات .ونشر وائل عبر حسابه على " " صورة لياسمين بجانب صورة لعبد ، وعلّق عليها قائلاً: "أنا بحذرك، ابعدي عنها خالص يا ولية، بلا بتحبيها بلا توقعات بلا قرف، خليكي في حالك أحسنلك، كوارث أنتي".