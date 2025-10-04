25
فنون ومشاهير
بدلة الرقص كشفت الكثير.. راقصة لبنانية تتعرّض للإحراج بإحدى الحفلات شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
04-10-2025
|
04:11
انتشر فيديو للراقصة إليسار عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
أظهر تعرضها لموقف نحرج أثناء تأديتها وصلة رقص خلال إحدى الحفلات.
وأطلت إليسار في الفيديو وهي ترتدي بدلة رقص باللون الأصفر مكشوفة وجريئة، وخلال جلوسها على الأرض وقيامها بحركة راقصة ظهر المستور فسارعت إلى تغطية جسدها.
وانهالت تعليقات المتابعين الذين هاجموا بمعظمهم الراقصة إليسار بسبب بدلتها الجريئة.
