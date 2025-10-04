Advertisement

فنون ومشاهير

بدلة الرقص كشفت الكثير.. راقصة لبنانية تتعرّض للإحراج بإحدى الحفلات شاهدوا ماذا حصل

Lebanon 24
04-10-2025 | 04:11
A-
A+
Doc-P-1425131-638951735906785738.jpg
Doc-P-1425131-638951735906785738.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشر فيديو للراقصة إليسار عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تعرضها لموقف نحرج أثناء تأديتها وصلة رقص خلال إحدى الحفلات.
Advertisement

وأطلت إليسار في الفيديو وهي ترتدي بدلة رقص باللون الأصفر مكشوفة وجريئة، وخلال جلوسها على الأرض وقيامها بحركة راقصة ظهر المستور فسارعت إلى تغطية جسدها.
 
 
 
 
 
 
 
وانهالت تعليقات المتابعين الذين هاجموا بمعظمهم الراقصة إليسار بسبب بدلتها الجريئة. 





مواضيع ذات صلة
محامٍ شهير قدّم بلاغًا ضدها... راقصة شهيرة جدًا تواجه أزمة بعد افتتاح أكاديمية الرقص!
lebanon 24
04/10/2025 22:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سقطت على الأرض.. مايا دياب تتعرّض لموقف محرج شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
lebanon 24
04/10/2025 22:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لموقف محرج جدًا... شاهدوا بالفيديو ماذا حصل مع "الوحش" خلال عرض "WWE SmackDown"
lebanon 24
04/10/2025 22:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ملاحقة راقصة عربية.. متّهمة بنشر الفسق والتّعري!
lebanon 24
04/10/2025 22:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

لبنان

شوفة

ال ج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:38 | 2025-10-04
13:59 | 2025-10-04
13:48 | 2025-10-04
12:07 | 2025-10-04
10:34 | 2025-10-04
09:30 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24