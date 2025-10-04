بدلة الرقص كشفت الكثير.. راقصة لبنانية تتعرّض للإحراج بإحدى الحفلات شاهدوا ماذا حصل

Advertisement

انتشر فيديو للراقصة إليسار عبر أظهر تعرضها لموقف نحرج أثناء تأديتها وصلة رقص خلال إحدى الحفلات.وأطلت إليسار في الفيديو وهي ترتدي بدلة رقص باللون الأصفر مكشوفة وجريئة، وخلال جلوسها على الأرض وقيامها بحركة راقصة ظهر المستور فسارعت إلى تغطية جسدها.