الحكم على فنان أميركيّ شهير بالسجن... وغرامة كبيرة جدّاً

Advertisement

حُكم، على نجم "الهيب هوب" المعروف بـ"ديدي" بالسجن أربع سنوات وشهرين، في قضية جرائم عنف جنسي.وأرفقت عقوبة السجن بغرامة قدرها نصف مليون دولار، بينما أعلن محامو "ديدي"، أنهم سيستأنفون الحكم الصادر. (ارم نيوز)