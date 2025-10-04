Advertisement

فنون ومشاهير

الحكم على فنان أميركيّ شهير بالسجن... وغرامة كبيرة جدّاً

Lebanon 24
04-10-2025 | 05:08
حُكم، على نجم "الهيب هوب" شون كومز المعروف بـ"ديدي" بالسجن أربع سنوات وشهرين، في قضية جرائم عنف جنسي.
وأرفقت عقوبة السجن بغرامة قدرها نصف مليون دولار، بينما أعلن محامو "ديدي"، أنهم سيستأنفون الحكم الصادر. (ارم نيوز)
 
 
 
