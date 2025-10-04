بعد إنفصاله عن زوجته الممثلة... إليكم ما فعله هذا الفنان الشهير خلال حفله الغنائيّ

Advertisement

بعد إنفصاله عن الممثلة ، أطلّ لأوّل مرّة على المسرح، في مدينة في ، حيث حذف أغنيته الشهيرة "The Fighter" التي كانت مستوحاة من علاقته بكيدمان، واستبدلها بأغنية "Wild Hearts" التي تشجع الجمهور على متابعة الأحلام.وحرص أوربان على عرض صورة لكيدمان وابنتيهما ضمن عرض الشرائح الذي ظهر على المسرح أثناء أدائه لأغنية "Heart Like" من أحدث أعماله، في لفتة توحي بالاستمرارية العائلية رغم الانفصال.