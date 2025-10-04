Advertisement

فنون ومشاهير

بعد إنفصاله عن زوجته الممثلة... إليكم ما فعله هذا الفنان الشهير خلال حفله الغنائيّ

Lebanon 24
04-10-2025 | 08:32
بعد إنفصاله عن الممثلة نيكول كيدمان، أطلّ كيث أوربان لأوّل مرّة على المسرح، في مدينة هيرشي في ولاية بنسلفانيا، حيث حذف أغنيته الشهيرة "The Fighter" التي كانت مستوحاة من علاقته بكيدمان، واستبدلها بأغنية "Wild Hearts" التي تشجع الجمهور على متابعة الأحلام.
وحرص أوربان على عرض صورة لكيدمان وابنتيهما ضمن عرض الشرائح الذي ظهر على المسرح أثناء أدائه لأغنية "Heart Like" من أحدث أعماله، في لفتة توحي بالاستمرارية العائلية رغم الانفصال. 
وتجدر الإشارة إلى أنّ أوربان وكيدمان انفصلا بعد زواج دام 19 عاماً. (الامارات 24)
 
 
 
