كادت أن تفقد حياتها.. فنانة عربية تتعرض لذبحة صدرية خطيرة

وكتبت منة عبر حسابها على : "أنا جالي إمبارح ذبحة صدرية والحمد لله لحقت نفسي مع ضغط واطي، الدنيا كانت بتلعب بيا فجأة كده وقعت.. خلي بالكم من موضوع الضغط، اللي يقول ضغطي واطي أو عالي وبيطنش لازم يكشف.. الموضوع ده بيعمل كوارث".وتأتي هذه الأزمة بعد فترة من ابتعادها عن الساحة الفنية، إذ كانت قد صرّحت سابقاً بأن الوسط الفني أصبح أكثر صعوبة وأن "العمل فيه يحتاج إلى حرب حقيقية للحصول على الفرص"، مؤكدة أنها اختارت أسرتها وابنها على حساب العمل الفني.كما وجّهت منة جلال رسالة شكر خاصة إلى الدكتور ، نقيب المهن التمثيلية، معتبرة أنه كان سبباً في عودة الكثير من الفنانين إلى الساحة ومنحهم فرصاً جديدة أعادت إليهم الأمل والثقة.