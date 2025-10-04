Advertisement

فنون ومشاهير

كادت أن تفقد حياتها.. فنانة عربية تتعرض لذبحة صدرية خطيرة

Lebanon 24
04-10-2025 | 12:07
أعلنت الفنانة منة جلال عن تعرضها لأزمة صحية خطيرة تمثلت في ذبحة صدرية نتيجة اضطراب في ضغط الدم، مؤكدة أن التدخل الطبي السريع أنقذ حياتها من مضاعفات خطيرة.
وكتبت منة عبر حسابها على فيسبوك: "أنا جالي إمبارح ذبحة صدرية والحمد لله لحقت نفسي مع ضغط واطي، الدنيا كانت بتلعب بيا فجأة كده وقعت.. خلي بالكم من موضوع الضغط، اللي يقول ضغطي واطي أو عالي وبيطنش لازم يكشف.. الموضوع ده بيعمل كوارث".

وتأتي هذه الأزمة بعد فترة من ابتعادها عن الساحة الفنية، إذ كانت قد صرّحت سابقاً بأن الوسط الفني أصبح أكثر صعوبة وأن "العمل فيه يحتاج إلى حرب حقيقية للحصول على الفرص"، مؤكدة أنها اختارت أسرتها وابنها على حساب العمل الفني.

كما وجّهت منة جلال رسالة شكر خاصة إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، معتبرة أنه كان سبباً في عودة الكثير من الفنانين إلى الساحة ومنحهم فرصاً جديدة أعادت إليهم الأمل والثقة.
الفنانة منة جلال
الفنانة منة جلال
