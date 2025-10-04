25
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
10
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
كادت أن تفقد حياتها.. فنانة عربية تتعرض لذبحة صدرية خطيرة
Lebanon 24
04-10-2025
|
12:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الفنانة
منة جلال
عن تعرضها لأزمة صحية خطيرة تمثلت في ذبحة صدرية نتيجة اضطراب في ضغط
الدم
، مؤكدة أن التدخل الطبي السريع أنقذ حياتها من مضاعفات خطيرة.
Advertisement
وكتبت منة عبر حسابها على
فيسبوك
: "أنا جالي إمبارح ذبحة صدرية والحمد لله لحقت نفسي مع ضغط واطي، الدنيا كانت بتلعب بيا فجأة كده وقعت.. خلي بالكم من موضوع الضغط، اللي يقول ضغطي واطي أو عالي وبيطنش لازم يكشف.. الموضوع ده بيعمل كوارث".
وتأتي هذه الأزمة بعد فترة من ابتعادها عن الساحة الفنية، إذ كانت قد صرّحت سابقاً بأن الوسط الفني أصبح أكثر صعوبة وأن "العمل فيه يحتاج إلى حرب حقيقية للحصول على الفرص"، مؤكدة أنها اختارت أسرتها وابنها على حساب العمل الفني.
كما وجّهت منة جلال رسالة شكر خاصة إلى الدكتور
أشرف زكي
، نقيب المهن التمثيلية، معتبرة أنه كان سبباً في عودة الكثير من الفنانين إلى الساحة ومنحهم فرصاً جديدة أعادت إليهم الأمل والثقة.
مواضيع ذات صلة
فنانة خضعت لجراحة طارئة.. كادت أن تفقد حياتها
Lebanon 24
فنانة خضعت لجراحة طارئة.. كادت أن تفقد حياتها
04/10/2025 22:06:25
04/10/2025 22:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لذبحة قلبية.. وفاة سجين في سجن رومية
Lebanon 24
تعرّض لذبحة قلبية.. وفاة سجين في سجن رومية
04/10/2025 22:06:25
04/10/2025 22:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. علكة كادت أن تنهي حياتها
Lebanon 24
بالفيديو.. علكة كادت أن تنهي حياتها
04/10/2025 22:06:25
04/10/2025 22:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سدادة قطنية منسية كادت أن تُنهي حياتها
Lebanon 24
سدادة قطنية منسية كادت أن تُنهي حياتها
04/10/2025 22:06:25
04/10/2025 22:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أشرف زكي
منة جلال
فيسبوك
لي بال
دنيا
الدم
سبوك
تابع
قد يعجبك أيضاً
آخر خبر.. فضل شاكر يسلمه نفسه للجيش ويغادر عين الحلوة
Lebanon 24
آخر خبر.. فضل شاكر يسلمه نفسه للجيش ويغادر عين الحلوة
14:38 | 2025-10-04
04/10/2025 02:38:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أسماء وصور المشاركات بمسابقة "Miss Lebanon".. تنافسٌ على "عرش الجمال"
Lebanon 24
إليكم أسماء وصور المشاركات بمسابقة "Miss Lebanon".. تنافسٌ على "عرش الجمال"
13:59 | 2025-10-04
04/10/2025 01:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. هل ارتبط حسام حبيب بهذه الفنانة اللبنانية؟
Lebanon 24
بالصور.. هل ارتبط حسام حبيب بهذه الفنانة اللبنانية؟
13:48 | 2025-10-04
04/10/2025 01:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُوجّه رسالة لفضل شاكل ونجله محمد... ماذا قالت لهما؟
Lebanon 24
فنانة تُوجّه رسالة لفضل شاكل ونجله محمد... ماذا قالت لهما؟
10:34 | 2025-10-04
04/10/2025 10:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
16 صبية في المنافسة على العرش.. مَنْ ستكون ملكة جمال لبنان لعام 2025؟
Lebanon 24
16 صبية في المنافسة على العرش.. مَنْ ستكون ملكة جمال لبنان لعام 2025؟
09:30 | 2025-10-04
04/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنان سيتأثر بظاهرة "لانينيا".. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026
Lebanon 24
لبنان سيتأثر بظاهرة "لانينيا".. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026
04:31 | 2025-10-04
04/10/2025 04:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه فارس كرم يعيش قصة حب مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
بعد طلاقه فارس كرم يعيش قصة حب مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل
02:25 | 2025-10-04
04/10/2025 02:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ووفيق صفا.. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث!
Lebanon 24
عن نصرالله ووفيق صفا.. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث!
15:24 | 2025-10-03
03/10/2025 03:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك يُثير ضجّة... ماذا قال فيه عن نهاية الحرب؟ (فيديو)
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك يُثير ضجّة... ماذا قال فيه عن نهاية الحرب؟ (فيديو)
07:11 | 2025-10-04
04/10/2025 07:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!
Lebanon 24
"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!
16:04 | 2025-10-03
03/10/2025 04:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:38 | 2025-10-04
آخر خبر.. فضل شاكر يسلمه نفسه للجيش ويغادر عين الحلوة
13:59 | 2025-10-04
إليكم أسماء وصور المشاركات بمسابقة "Miss Lebanon".. تنافسٌ على "عرش الجمال"
13:48 | 2025-10-04
بالصور.. هل ارتبط حسام حبيب بهذه الفنانة اللبنانية؟
10:34 | 2025-10-04
فنانة تُوجّه رسالة لفضل شاكل ونجله محمد... ماذا قالت لهما؟
09:30 | 2025-10-04
16 صبية في المنافسة على العرش.. مَنْ ستكون ملكة جمال لبنان لعام 2025؟
08:32 | 2025-10-04
بعد إنفصاله عن زوجته الممثلة... إليكم ما فعله هذا الفنان الشهير خلال حفله الغنائيّ
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
04/10/2025 22:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
04/10/2025 22:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
04/10/2025 22:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24