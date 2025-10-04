بالصور.. هل ارتبط حسام حبيب بهذه الفنانة اللبنانية؟

Advertisement

التفاعل الجماهيري مع الصور كان واسعًا، إذ اعتبر بعض المتابعين أنها تحمل إيحاءً بارتباط جديد في حياة الفنان، خصوصًا بعد ابتعاده النسبي عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.لكنّ مصدرًا مقربًا من حبيب وضع حدًا لتلك الشائعات، موضحًا أن ما يجمع الطرفين صداقة وتعاون فني فقط، وأن ظهورهما معًا جاء خلال جلسة عمل تحضيرية لمشروع موسيقي مشترك.