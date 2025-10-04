Advertisement

فنون ومشاهير

بالصور.. هل ارتبط حسام حبيب بهذه الفنانة اللبنانية؟

Lebanon 24
04-10-2025 | 13:48
Doc-P-1425315-638952079030871039.png
Doc-P-1425315-638952079030871039.png photos 0
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة مجموعة صور ظهر فيها الفنان المصري حسام حبيب برفقة المطربة اللبنانية شيراز، ما فتح الباب أمام موجة من التكهنات حول وجود علاقة عاطفية تجمعهما.
التفاعل الجماهيري مع الصور كان واسعًا، إذ اعتبر بعض المتابعين أنها تحمل إيحاءً بارتباط جديد في حياة الفنان، خصوصًا بعد ابتعاده النسبي عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.

لكنّ مصدرًا مقربًا من حبيب وضع حدًا لتلك الشائعات، موضحًا أن ما يجمع الطرفين صداقة وتعاون فني فقط، وأن ظهورهما معًا جاء خلال جلسة عمل تحضيرية لمشروع موسيقي مشترك.
حسام حبيب وشيراز
حسام حبيب وشيراز
