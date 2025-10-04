25
o
بيروت
23
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
9
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بالصور.. هل ارتبط حسام حبيب بهذه الفنانة اللبنانية؟
Lebanon 24
04-10-2025
|
13:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداول رواد
مواقع التواصل الاجتماعي
في الساعات الأخيرة مجموعة صور ظهر فيها الفنان المصري
حسام حبيب
برفقة المطربة
اللبنانية
شيراز
، ما فتح الباب أمام موجة من التكهنات حول وجود علاقة عاطفية تجمعهما.
Advertisement
التفاعل الجماهيري مع الصور كان واسعًا، إذ اعتبر بعض المتابعين أنها تحمل إيحاءً بارتباط جديد في حياة الفنان، خصوصًا بعد ابتعاده النسبي عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.
لكنّ مصدرًا مقربًا من حبيب وضع حدًا لتلك الشائعات، موضحًا أن ما يجمع الطرفين صداقة وتعاون فني فقط، وأن ظهورهما معًا جاء خلال جلسة عمل تحضيرية لمشروع موسيقي مشترك.
مواضيع ذات صلة
صورة تنتشر لشيرين وحسام حبيب... هل هي جديدة؟
Lebanon 24
صورة تنتشر لشيرين وحسام حبيب... هل هي جديدة؟
05/10/2025 02:25:30
05/10/2025 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تعرضت شيرين لوعكة صحية؟ حسام حبيب يكشف الحقيقة
Lebanon 24
هل تعرضت شيرين لوعكة صحية؟ حسام حبيب يكشف الحقيقة
05/10/2025 02:25:30
05/10/2025 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الجدل الكبير.. حسام حبيب ينفي عودته لشيرين!
Lebanon 24
بعد الجدل الكبير.. حسام حبيب ينفي عودته لشيرين!
05/10/2025 02:25:30
05/10/2025 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
حسام حبيب يخرج عن صمته: أنا مع شيرين في البيت
Lebanon 24
حسام حبيب يخرج عن صمته: أنا مع شيرين في البيت
05/10/2025 02:25:30
05/10/2025 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
صور
مواقع التواصل الاجتماعي
حسام حبيب
اللبنانية
لبنان
شيراز
هيري
مصري
ال ج
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
14:56 | 2025-10-04
04/10/2025 02:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. فضل شاكر يسلمه نفسه للجيش ويغادر عين الحلوة
Lebanon 24
آخر خبر.. فضل شاكر يسلمه نفسه للجيش ويغادر عين الحلوة
14:38 | 2025-10-04
04/10/2025 02:38:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أسماء وصور المشاركات بمسابقة "Miss Lebanon".. تنافسٌ على "عرش الجمال"
Lebanon 24
إليكم أسماء وصور المشاركات بمسابقة "Miss Lebanon".. تنافسٌ على "عرش الجمال"
13:59 | 2025-10-04
04/10/2025 01:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كادت أن تفقد حياتها.. فنانة عربية تتعرض لذبحة صدرية خطيرة
Lebanon 24
كادت أن تفقد حياتها.. فنانة عربية تتعرض لذبحة صدرية خطيرة
12:07 | 2025-10-04
04/10/2025 12:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُوجّه رسالة لفضل شاكل ونجله محمد... ماذا قالت لهما؟
Lebanon 24
فنانة تُوجّه رسالة لفضل شاكل ونجله محمد... ماذا قالت لهما؟
10:34 | 2025-10-04
04/10/2025 10:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنان سيتأثر بظاهرة "لانينيا".. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026
Lebanon 24
لبنان سيتأثر بظاهرة "لانينيا".. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026
04:31 | 2025-10-04
04/10/2025 04:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه فارس كرم يعيش قصة حب مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
بعد طلاقه فارس كرم يعيش قصة حب مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل
02:25 | 2025-10-04
04/10/2025 02:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك يُثير ضجّة... ماذا قال فيه عن نهاية الحرب؟ (فيديو)
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك يُثير ضجّة... ماذا قال فيه عن نهاية الحرب؟ (فيديو)
07:11 | 2025-10-04
04/10/2025 07:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
14:56 | 2025-10-04
04/10/2025 02:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
15:17 | 2025-10-04
04/10/2025 03:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:56 | 2025-10-04
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
14:38 | 2025-10-04
آخر خبر.. فضل شاكر يسلمه نفسه للجيش ويغادر عين الحلوة
13:59 | 2025-10-04
إليكم أسماء وصور المشاركات بمسابقة "Miss Lebanon".. تنافسٌ على "عرش الجمال"
12:07 | 2025-10-04
كادت أن تفقد حياتها.. فنانة عربية تتعرض لذبحة صدرية خطيرة
10:34 | 2025-10-04
فنانة تُوجّه رسالة لفضل شاكل ونجله محمد... ماذا قالت لهما؟
09:30 | 2025-10-04
16 صبية في المنافسة على العرش.. مَنْ ستكون ملكة جمال لبنان لعام 2025؟
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
05/10/2025 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
05/10/2025 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
05/10/2025 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24