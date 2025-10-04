عروسه من خارج الوسط الفني.. نجل هاني رمزي يدخل القفص الذهبي (صور)

Advertisement

تحوّل الزفاف إلى ملتقى فني كبير، جمع نخبة من الوجوه البارزة، من بينهم ماجد الكدواني، ماجد المصري، محمود حميدة، أحمد رزق، إدوارد، عمرو ، محمد جمعة، وأحمد زاهر، إضافة إلى الفنان علاء مرسي وآخرين.كما خطفت الأضواء مجموعة من النجمات اللواتي حضرن لتقديم التهاني، منهن يسرا، إلهام ، ليلى ، ريهام حجاج، عبير صبري، داليا البحيري، وليلى عز العرب، ما أضفى على المناسبة طابعًا من الأناقة والبهجة.ووثّقت ريهام حجاج لحظة مميزة عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث نشرت مقطع فيديو ظهر فيه هاني رمزي وزوجته وعلّقت عليه بعبارة: "أبو العريس وأم العريس"، على أغنية "مبروك" للفنان رامي عياش.