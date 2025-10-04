Advertisement

عروسه من خارج الوسط الفني.. نجل هاني رمزي يدخل القفص الذهبي (صور)

Lebanon 24
04-10-2025 | 23:00
شهدت العاصمة المصرية القاهرة مساء السبت أجواءً احتفالية مبهجة خلال زفاف شادي رمزي، نجل الفنان هاني رمزي، على عروسه من خارج الوسط الفني، في حفل أقيم بإحدى الكنائس الكبرى بحضور حشد من نجوم السينما والدراما.
تحوّل الزفاف إلى ملتقى فني كبير، جمع نخبة من الوجوه البارزة، من بينهم ماجد الكدواني، ماجد المصري، محمود حميدة، أحمد رزق، إدوارد، عمرو عبدالعزيز، محمد جمعة، وأحمد زاهر، إضافة إلى الفنان علاء مرسي وآخرين.

كما خطفت الأضواء مجموعة من النجمات اللواتي حضرن لتقديم التهاني، منهن يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، ريهام حجاج، عبير صبري، داليا البحيري، وليلى عز العرب، ما أضفى على المناسبة طابعًا من الأناقة والبهجة.

ووثّقت ريهام حجاج لحظة مميزة عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث نشرت مقطع فيديو ظهر فيه هاني رمزي وزوجته وعلّقت عليه بعبارة: "أبو العريس وأم العريس"، على أنغام أغنية "مبروك" للفنان رامي عياش.
