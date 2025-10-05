بالصور.. نانسي عجرم تخطف الأنظار في حفل ملكة جمال لبنان 2025

Advertisement

تألّقت الفنانة في حفل تتويج 2025 الذي نقلته شاشة الـLBCI، حيث أشعلت المسرح بمجموعة من أبرز أغنياتها القديمة والجديدة من ألبومها الأخير " 11"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.وخلال الحفل، ظهرت نانسي بثلاث إطلالات مبهرة جمعت بين الرقي والجرأة، لتتحوّل إلى أيقونة الموضة على المسرح.في الإطلالة الأولى، اختارت فستانًا طويلًا من قماش "لامييه" اللامع، تميّز بتصميمه الجريء وذيله الانسيابي الذي منحها حضورًا فخمًا وراقٍ.أما الثانية، فكانت بفستان أبيض قصير مطرّز بالشواروفسكي، أضفى عليها بريقًا خاصًا، اكتمل بتسريحة شعر مستوحاة من اللمسة .واختتمت نانسي السهرة بفستان أسود مخملي أنيق، تميّز بقصّة كتف مكشوف وشقّ جانبي مرتفع، مزج بين الكلاسيكية والحداثة في لوحة أنوثة متكاملة.