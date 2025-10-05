Advertisement

فنون ومشاهير

تفاصيل مؤلمة.. هذا ما واجههة الفنان الراحل إياد الطائي قبل وفاته

Lebanon 24
05-10-2025 | 00:40
كشفت أسرة الفنان العراقي الراحل إياد الطائي تفاصيل مؤلمة عن أيامه الأخيرة، مؤكدة أن وفاته لم تكن بسبب المرض وحده، بل بسبب عجزه عن تأمين تكاليف العلاج التي بلغت نحو 3 آلاف دولار.
وقال أحد أفراد عائلته في تصريحات تلفزيونية إن الفنان الراحل لم يكن يملك المبلغ اللازم للعلاج، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بسرعة في ظل غياب أي دعم مادي أو رعاية طبية.

وأضاف أن العائلة تشعر بالحزن والغضب إزاء ما وصفته بـ"تجاهل معاناة فنان قدّم الكثير للدراما العراقية"، مشيرًا إلى أن الطائي عاش ظروفًا قاسية في أيامه الأخيرة.

ويُعد إياد الطائي من أبرز وجوه الدراما العراقية، قدّم أعمالًا تركت بصمة لدى الجمهور، قبل أن يرحل بصمت يوجع الوسط الفني.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24