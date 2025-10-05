28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
29
o
بعلبك
11
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تفاصيل مؤلمة.. هذا ما واجههة الفنان الراحل إياد الطائي قبل وفاته
Lebanon 24
05-10-2025
|
00:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت أسرة الفنان
العراقي
الراحل
إياد
الطائي
تفاصيل مؤلمة عن أيامه الأخيرة، مؤكدة أن وفاته لم تكن بسبب المرض وحده، بل بسبب عجزه عن تأمين تكاليف العلاج التي بلغت نحو 3 آلاف دولار.
Advertisement
وقال أحد أفراد عائلته في تصريحات تلفزيونية إن الفنان الراحل لم يكن يملك المبلغ اللازم للعلاج، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بسرعة في ظل غياب أي دعم مادي أو رعاية طبية.
وأضاف أن العائلة تشعر بالحزن والغضب إزاء ما وصفته بـ"تجاهل معاناة فنان قدّم الكثير للدراما
العراقية
"، مشيرًا إلى أن الطائي عاش ظروفًا قاسية في أيامه الأخيرة.
ويُعد إياد الطائي من أبرز وجوه الدراما العراقية، قدّم أعمالًا تركت بصمة لدى الجمهور، قبل أن يرحل بصمت يوجع الوسط الفني.
مواضيع ذات صلة
بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان إياد الطائي
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان إياد الطائي
05/10/2025 11:44:15
05/10/2025 11:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بريتني سبيرز تكشف تفاصيل مؤلمة عن زواجها من سام أصغري
Lebanon 24
بريتني سبيرز تكشف تفاصيل مؤلمة عن زواجها من سام أصغري
05/10/2025 11:44:15
05/10/2025 11:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تكشف للمرة الأولى عن معاناتها مع هذا المرض (صور)
Lebanon 24
حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تكشف للمرة الأولى عن معاناتها مع هذا المرض (صور)
05/10/2025 11:44:15
05/10/2025 11:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابات متعددة.. فنان شهير يظهر بجروح عميقة وكدمات مؤلمة (صور)
Lebanon 24
تعرّض لإصابات متعددة.. فنان شهير يظهر بجروح عميقة وكدمات مؤلمة (صور)
05/10/2025 11:44:15
05/10/2025 11:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
العراقية
العراقي
العراق
عراقية
عراقي
العلا
إياد
تابع
قد يعجبك أيضاً
نشرت خبرًا عن ضياع شقيقته بعد طلاقها.. فنان يلاحق إحدى الصفحات الالكترونية
Lebanon 24
نشرت خبرًا عن ضياع شقيقته بعد طلاقها.. فنان يلاحق إحدى الصفحات الالكترونية
04:35 | 2025-10-05
05/10/2025 04:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من الجيش عن فضل شاكر.. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيان من الجيش عن فضل شاكر.. ماذا أعلن؟
04:14 | 2025-10-05
05/10/2025 04:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحطيم معهد الموسيقى في سوريا.. سلاف فواخرجي تعلّق
Lebanon 24
بعد تحطيم معهد الموسيقى في سوريا.. سلاف فواخرجي تعلّق
04:04 | 2025-10-05
05/10/2025 04:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق عبد الحليم حافظ.. هذا ما قررته عائلته
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق عبد الحليم حافظ.. هذا ما قررته عائلته
03:09 | 2025-10-05
05/10/2025 03:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. نانسي عجرم تخطف الأنظار في حفل ملكة جمال لبنان 2025
Lebanon 24
بالصور.. نانسي عجرم تخطف الأنظار في حفل ملكة جمال لبنان 2025
00:37 | 2025-10-05
05/10/2025 12:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقّع لميشال حايك يُثير ضجّة... ماذا قال فيه عن نهاية الحرب؟ (فيديو)
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك يُثير ضجّة... ماذا قال فيه عن نهاية الحرب؟ (فيديو)
07:11 | 2025-10-04
04/10/2025 07:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
14:56 | 2025-10-04
04/10/2025 02:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
15:17 | 2025-10-04
04/10/2025 03:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 22 عاماً.. بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025"
Lebanon 24
عمرها 22 عاماً.. بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025"
16:04 | 2025-10-04
04/10/2025 04:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
01:30 | 2025-10-05
05/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:35 | 2025-10-05
نشرت خبرًا عن ضياع شقيقته بعد طلاقها.. فنان يلاحق إحدى الصفحات الالكترونية
04:14 | 2025-10-05
بيان من الجيش عن فضل شاكر.. ماذا أعلن؟
04:04 | 2025-10-05
بعد تحطيم معهد الموسيقى في سوريا.. سلاف فواخرجي تعلّق
03:09 | 2025-10-05
خبر حزين لعشاق عبد الحليم حافظ.. هذا ما قررته عائلته
00:37 | 2025-10-05
بالصور.. نانسي عجرم تخطف الأنظار في حفل ملكة جمال لبنان 2025
23:29 | 2025-10-04
بعد انتخابها ملكة لجمال لبنان.. أول تصريح ورسالة من بيرلا حرب (فيديو)
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
05/10/2025 11:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
05/10/2025 11:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
05/10/2025 11:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24