تفاصيل مؤلمة.. هذا ما واجههة الفنان الراحل إياد الطائي قبل وفاته

Advertisement

وقال أحد أفراد عائلته في تصريحات تلفزيونية إن الفنان الراحل لم يكن يملك المبلغ اللازم للعلاج، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بسرعة في ظل غياب أي دعم مادي أو رعاية طبية.وأضاف أن العائلة تشعر بالحزن والغضب إزاء ما وصفته بـ"تجاهل معاناة فنان قدّم الكثير للدراما "، مشيرًا إلى أن الطائي عاش ظروفًا قاسية في أيامه الأخيرة.ويُعد إياد الطائي من أبرز وجوه الدراما العراقية، قدّم أعمالًا تركت بصمة لدى الجمهور، قبل أن يرحل بصمت يوجع الوسط الفني.