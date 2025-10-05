خبر حزين لعشاق عبد الحليم حافظ.. هذا ما قررته عائلته

Advertisement

أعلنت أسرة الفنان الراحل إغلاق منزله في نهائيًا، بعد تعرضها لهجوم واسع بسبب قرارها الأخير بفرض رسوم على زيارة المنزل الذي يُعد مقصدًا لعشاق "العندليب ".وجاء في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمنزل عبد على " ": "بما إن محدش بيقدر أي شيء والكل بيهاجم بدون مبرر، قررنا غلق منزل حليم للأبد، ولن يُفتح مجددًا إلا في ذكرى وفاته فقط، مجانًا ولعدد محدود".وأضاف البيان: "اللي بيحب حليم هيفضل يحبه، وأعداؤه هيفضلوا حاقدين عليه، وفتح البيت أو غلقه مش هيأثر على حب الناس ليه".وكانت الأسرة قد أعلنت في وقت سابق فرض رسوم رمزية على الزيارة لتنظيم الدخول، قبل أن تتراجع بعد موجة انتقادات حادة من محبي الفنان، لتقرر في النهاية إغلاق المنزل بالكامل وإلغاء الحجوزات السابقة.