نشرت خبرًا عن ضياع شقيقته بعد طلاقها.. فنان يلاحق إحدى الصفحات الالكترونية

وكتب الفنان وائل : "أي محامي شاطر جاهز يرفع قضايا علي الصفحات اللي بتستخدم اسمي و اللي بتنشر دي ويعرف يكسبها ويجيب تعويض هدية 50% من قيمة التعويض.. ياريت يكلمني ووعد مني لخليك أشهر محامي في مصر".