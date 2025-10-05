Advertisement

فنون ومشاهير

نشرت خبرًا عن ضياع شقيقته بعد طلاقها.. فنان يلاحق إحدى الصفحات الالكترونية

Lebanon 24
05-10-2025 | 04:35
توعد الفنان وائل عبد العزيز صفحةً على فيسبوك، نشرت خبرا كاذبا عن شقيقته ياسمين عبد العزيز، مفاده أنها ضاعت منذ انفصالها الأخير عن زوجها.
وكتب الفنان وائل عبد العزيز: "أي محامي شاطر جاهز يرفع قضايا علي الصفحات اللي بتستخدم اسمي و اللي بتنشر أخبار كاذبة دي ويعرف يكسبها ويجيب تعويض هدية 50% من قيمة التعويض.. ياريت يكلمني ووعد مني لخليك أشهر محامي في مصر".

 
