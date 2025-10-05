28
نشرت خبرًا عن ضياع شقيقته بعد طلاقها.. فنان يلاحق إحدى الصفحات الالكترونية
Lebanon 24
05-10-2025
|
04:35
A-
A+
توعد الفنان
وائل عبد العزيز
صفحةً على
فيسبوك
، نشرت خبرا كاذبا عن شقيقته
ياسمين عبد العزيز
، مفاده أنها ضاعت منذ انفصالها الأخير عن زوجها.
وكتب الفنان وائل
عبد العزيز
: "أي محامي شاطر جاهز يرفع قضايا علي الصفحات اللي بتستخدم اسمي و اللي بتنشر
أخبار كاذبة
دي ويعرف يكسبها ويجيب تعويض هدية 50% من قيمة التعويض.. ياريت يكلمني ووعد مني لخليك أشهر محامي في مصر".
