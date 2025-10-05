26
فنون ومشاهير
بعد الانتقادات التي طالت فنانة بعد زواجها من مخرج يصغرها بـ15 عامًا... إعلامية معروفة تخرج عن صمتها وتردّ (فيديو)
Lebanon 24
05-10-2025
|
09:36
photos
0
انتقدت الإعلامية
ياسمين الخطيب
، خلال برنامجها "مساء الياسمين" على
قناة الشمس
، الحملة التي طالت الفنانة
رانيا يوسف
بعد زواجها من المخرج
أحمد جمال
، الذي يصغرها بخمسة عشر عامًا.
وقالت
الخطيب
، إن الانتقادات المتعلقة بفارق العمر بين الرجل والمرأة في الزواج لا قيمة لها، مشيرة الى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها وهي أكبر منه سنًا.
وأضافت: "قبل ما تنتقدوا رانيا يوسف أو أي ست اتجوزت من رجل أصغر منها، افتكروا إن قدوتنا الرسول اتجوز من سيدة تكبره".
وتابعت الخطيب أن الهجوم على تكرار الزواج أيضًا أمر غير منطقي، لافتة الى أن العديد من الصحابة والصحابيات تزوجوا أكثر من مرة، ومن بينهم السيدة عاتكة بنت زيد التي تزوجت من أكثر من صحابي
جليل
.
وأكدت: "لو الزواج حرام ماكنش الصحابة ولا زوجاتهم اتجوزوا أكثر من مرة، ولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اتجوز من السيدة خديجة وهي أكبر منه".
صور تثير التساؤلات.. هل من علاقة بين حسام حبيب وشيراز؟
Lebanon 24
صور تثير التساؤلات.. هل من علاقة بين حسام حبيب وشيراز؟
12:44 | 2025-10-05
05/10/2025 12:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة... هذا آخر ما كشف عن قضية "فضل شاكر"
Lebanon 24
معلومات جديدة... هذا آخر ما كشف عن قضية "فضل شاكر"
07:18 | 2025-10-05
05/10/2025 07:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سلسلة من السكتات الدماغية ومعاناة طويلة مع المرض.. وفاة موسيقي شهير
Lebanon 24
بعد سلسلة من السكتات الدماغية ومعاناة طويلة مع المرض.. وفاة موسيقي شهير
04:54 | 2025-10-05
05/10/2025 04:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نشرت خبرًا عن ضياع شقيقته بعد طلاقها.. فنان يلاحق إحدى الصفحات الالكترونية
Lebanon 24
نشرت خبرًا عن ضياع شقيقته بعد طلاقها.. فنان يلاحق إحدى الصفحات الالكترونية
04:35 | 2025-10-05
05/10/2025 04:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من الجيش عن فضل شاكر.. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيان من الجيش عن فضل شاكر.. ماذا أعلن؟
04:14 | 2025-10-05
05/10/2025 04:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
10:00 | 2025-10-05
05/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
14:56 | 2025-10-04
04/10/2025 02:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
15:17 | 2025-10-04
04/10/2025 03:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 22 عاماً.. بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025"
Lebanon 24
عمرها 22 عاماً.. بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025"
16:04 | 2025-10-04
04/10/2025 04:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
01:30 | 2025-10-05
05/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
05/10/2025 20:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
05/10/2025 20:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
05/10/2025 20:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
