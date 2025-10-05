بعد الانتقادات التي طالت فنانة بعد زواجها من مخرج يصغرها بـ15 عامًا... إعلامية معروفة تخرج عن صمتها وتردّ (فيديو)

Advertisement

وقالت ، إن الانتقادات المتعلقة بفارق العمر بين الرجل والمرأة في الزواج لا قيمة لها، مشيرة الى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها وهي أكبر منه سنًا.وأضافت: "قبل ما تنتقدوا رانيا يوسف أو أي ست اتجوزت من رجل أصغر منها، افتكروا إن قدوتنا الرسول اتجوز من سيدة تكبره".وتابعت الخطيب أن الهجوم على تكرار الزواج أيضًا أمر غير منطقي، لافتة الى أن العديد من الصحابة والصحابيات تزوجوا أكثر من مرة، ومن بينهم السيدة عاتكة بنت زيد التي تزوجت من أكثر من صحابي .وأكدت: "لو الزواج حرام ماكنش الصحابة ولا زوجاتهم اتجوزوا أكثر من مرة، ولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اتجوز من السيدة خديجة وهي أكبر منه".