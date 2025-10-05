Advertisement

فنون ومشاهير

بعد الانتقادات التي طالت فنانة بعد زواجها من مخرج يصغرها بـ15 عامًا... إعلامية معروفة تخرج عن صمتها وتردّ (فيديو)

Lebanon 24
05-10-2025 | 09:36
A-
A+
Doc-P-1425520-638952794438527238.jpg
Doc-P-1425520-638952794438527238.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتقدت الإعلامية ياسمين الخطيب، خلال برنامجها "مساء الياسمين" على قناة الشمس، الحملة التي طالت الفنانة رانيا يوسف بعد زواجها من المخرج أحمد جمال، الذي يصغرها بخمسة عشر عامًا.
Advertisement
 

وقالت الخطيب، إن الانتقادات المتعلقة بفارق العمر بين الرجل والمرأة في الزواج لا قيمة لها، مشيرة الى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها وهي أكبر منه سنًا.


وأضافت: "قبل ما تنتقدوا رانيا يوسف أو أي ست اتجوزت من رجل أصغر منها، افتكروا إن قدوتنا الرسول اتجوز من سيدة تكبره".


وتابعت الخطيب أن الهجوم على تكرار الزواج أيضًا أمر غير منطقي، لافتة الى أن العديد من الصحابة والصحابيات تزوجوا أكثر من مرة، ومن بينهم السيدة عاتكة بنت زيد التي تزوجت من أكثر من صحابي جليل.


وأكدت: "لو الزواج حرام ماكنش الصحابة ولا زوجاتهم اتجوزوا أكثر من مرة، ولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اتجوز من السيدة خديجة وهي أكبر منه".




مواضيع ذات صلة
بعد تصريحات أصالة… أمال ماهر تخرج عن صمتها وترد (فيديو)
lebanon 24
05/10/2025 20:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الأزمة التي طالت الفنانة وفاء عامر… زوجها يخرج عن صمته للمرة الأولى وهذا ما قاله
lebanon 24
05/10/2025 20:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أن علّق متابع بسخرية على غياب طفلتيها... ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وترد بطريقة مفاجئة!
lebanon 24
05/10/2025 20:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتهامه بدفع أموال مقابل الظهور مع زوجة نجل الرئيس الأميركي… محمد رمضان يخرج عن صمته ويرد (فيديو)
lebanon 24
05/10/2025 20:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24

ياسمين الخطيب

رانيا يوسف

قناة الشمس

أحمد جمال

حمد جمال

youtube

قناة ال

الخطيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:44 | 2025-10-05
07:18 | 2025-10-05
04:54 | 2025-10-05
04:35 | 2025-10-05
04:14 | 2025-10-05
04:04 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24