صور تثير التساؤلات.. هل من علاقة بين حسام حبيب وشيراز؟



Advertisement

الصور التي تم تداولها على نطاق واسع أظهرت شيراز إلى جانب حسام حبيب في أجواء بدا فيها الانسجام واضحًا، إذ ظهر وهو يلفّ ذراعه حولها في إحدى اللقطات، بينما بدت هي مبتسمة بهدوء أمام الكاميرا. كما تداول رواد مواقع التواصل فيديو قصير لهما في استديو تسجيل، ظهر فيه وهما يتبادلان الحديث والضحكات في أجواء وصفها البعض بـ"الرومانسية". أشعل الفنان المصري والمطربة شيراز خلال الساعات الماضية بعد انتشار صور وفيديوهات تجمعهما معًا، في مشاهد وُصفت بأنها "حميمة" و"غامضة"، ما فتح باب التكهنات حول علاقة عاطفية جديدة تجمع بينهما.الصور التي تم تداولها على نطاق واسع أظهرت شيراز إلى جانب حسام حبيب في أجواء بدا فيها الانسجام واضحًا، إذ ظهر وهو يلفّ ذراعه حولها في إحدى اللقطات، بينما بدت هي مبتسمة بهدوء أمام الكاميرا. كما تداول رواد مواقع التواصل فيديو قصير لهما في استديو تسجيل، ظهر فيه وهما يتبادلان الحديث والضحكات في أجواء وصفها البعض بـ"الرومانسية".

بينما اعتبر كثيرون أن الصور تُشير إلى بداية علاقة جديدة في حياة حسام حبيب بعد انفصاله عن الفنانة ، نقلت مصادر فنية لبنانية أن اللقاء بين شيراز وحسام حبيب كان ضمن تحضيرات ديو غنائي مشترك سيُعلَن عنه قريبًا، مؤكدة أن الصور التُقطت خلال جلسة عمل فنية لا أكثر.ولكن المفاجأة أن شيراز وبعد الضجة الكبيرة، ألغت متابعة حسام حبيب على إنستغرام، في خطوة أثارت المزيد من التساؤلات حول حقيقة ما يجري بينهما، خصوصًا أن الأخير لا يزال يتابع حسابها حتى الآن.