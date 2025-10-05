بعد توقيف والده.. رسالة من احلام الى نجل فضل شاكر

وجّهت الفنانة رسالة للفنان شاكر ووالده الفنان ، وذلك رداً على تصريحات له في أحد اللقاءات.

وأعرب الفنان عن محبته وعائلته للفنانة أحلام، لترد الأخيرة برسالة عبّرت فيها عن حبها واحترامها له ولوالده، وقالت عبر حسابها على منصة "إكس": حبيبي ابني وأنا الأكيد أنني بحبكم وبقدّركم وبحترمكم، والنجاح بيلبق لكم، وهذا الشيء ليس جديداً عليكم.



وتابعت الفنانة: الصوت المخملي لفضل شاكر صوت ليس له منافسون من زمان بعيد، ووجوده والنجاح إللي حققه وأنت حققته معاه مفخره للفن في الوطن العربي. استمروا وننتظركم وننتظر جديدكم. بحبك وكتير فضل شاكر ومحمد فضل شاكر.