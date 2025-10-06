مريض ويُعاني كثيراً.. هذا ما كشفته نضال الأحمدية عن فضل شاكر

Advertisement

تحدثت الإعلامية عن رؤيتها لمسار محاكمة الفنان وذلك بعد تسليمه نفسه للسلطات .وقالت الأحمدية خلال مداخلة مع الإعلامية على قناة "النهار": أعتقد أن لم تتدخل مؤخرًا في قضية شاكر".وأشارت إلى ان هذه المرة المحاكمة ستكون قاسية، لكن هناك ظروفًا ستُؤخذ في الاعتبار، منها أنه ظل مسجونًا 13 عامًا، وأن حالته الصحية صعبة إضافة إلى العوامل الطائفية والعائلية التي يعرفها الجميع في ".وأعربت عن إيمانها ببراءة شاكر، مؤكدة أنه لم يشارك في قتل أي عنصر من الجيش، وقالت: "فضل إنسان محترم ولا يمكن أن ينضم لجماعة إرهابية. صحيح أنه شارك في التظاهرات بعد اقتحام منزله وسرقته، لكنه كان في حالة دفاع عن النفس، ولم يقتل أحدًا من الجيش".وكشفت الأحمدية ان فضل يمرّ بظروف صحية ونفسية صعبة، وقالت: "فضل مريض ويعاني كثيرًا، ألا يكفي أنه سلّم نفسه بعد 13 سنة من الهروب؟"