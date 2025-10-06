مريض ويُعاني كثيراً.. هذا ما كشفته نضال الأحمدية عن فضل شاكر

27
تحدثت الإعلامية
نضال الأحمدية
عن رؤيتها لمسار محاكمة الفنان
فضل شاكر
وذلك بعد تسليمه نفسه للسلطات
اللبنانية
.
وقالت الأحمدية خلال مداخلة مع الإعلامية
المصرية
لميس الحديدي
على قناة "النهار": أعتقد أن
أي دولة
لم تتدخل مؤخرًا في قضية شاكر".
وأشارت إلى ان هذه المرة المحاكمة ستكون قاسية، لكن هناك ظروفًا ستُؤخذ في الاعتبار، منها أنه ظل مسجونًا 13 عامًا، وأن حالته الصحية صعبة إضافة إلى العوامل الطائفية والعائلية التي يعرفها الجميع في
لبنان
".
وأعربت عن إيمانها ببراءة شاكر، مؤكدة أنه لم يشارك في قتل أي عنصر من الجيش، وقالت: "فضل إنسان محترم ولا يمكن أن ينضم لجماعة إرهابية. صحيح أنه شارك في التظاهرات بعد اقتحام منزله وسرقته، لكنه كان في حالة دفاع عن النفس، ولم يقتل أحدًا من الجيش".
وكشفت الأحمدية ان فضل يمرّ بظروف صحية ونفسية صعبة، وقالت: "فضل مريض ويعاني كثيرًا، ألا يكفي أنه سلّم نفسه بعد 13 سنة من الهروب؟"
