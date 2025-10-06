26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
22
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد علاقة حسام حبيب بفنانة لبنانيّة.. صحافيّ يُفجّر مفاجأة: هذا ما حصل لشيرين عبدالوهاب
Lebanon 24
06-10-2025
|
05:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد إنتشار صور رومانسيّة للفنان المصريّ
حسام حبيب
مع الفنانة شيراز، كشف الصحافي
إيلي
باسيل
أنّ الزوج السابق للفنانة
شيرين
عبدالوهاب في طريقه إلى
لبنان
، حيث سينتقل للعيش.
Advertisement
وأشار باسيل إلى أنّ علاقة حبيب وشيراز بدأت عن طريق "المراسلة"، ومن ثمّ أُعجبا ببعضهما وتعارفا، وتوجّهت لاحقاً الفنانة اللبنانيّة إلى مصر، لتسجيل أغنيتها الجديدة.
وأضاف باسيل أنّ علاقة حبيب وشيراز بدأت بالتزامن مع عودة مؤقتة لطليقته شيرين عبدالوهاب، التي ما إنّ عرفت بالخبر حتى دخلت في حالة صدمة شديدة، ما استدعى نقلها لتلقي العلاج النفسي في المستشفى. (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
بعد الجدل الكبير.. حسام حبيب ينفي عودته لشيرين!
Lebanon 24
بعد الجدل الكبير.. حسام حبيب ينفي عودته لشيرين!
06/10/2025 18:27:08
06/10/2025 18:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة تنتشر لشيرين وحسام حبيب... هل هي جديدة؟
Lebanon 24
صورة تنتشر لشيرين وحسام حبيب... هل هي جديدة؟
06/10/2025 18:27:08
06/10/2025 18:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. هل ارتبط حسام حبيب بهذه الفنانة اللبنانية؟
Lebanon 24
بالصور.. هل ارتبط حسام حبيب بهذه الفنانة اللبنانية؟
06/10/2025 18:27:08
06/10/2025 18:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبدالوهاب تلقت رسالة مفاجئة... وإعلاميّة تكشف حقيقة عودتها إلى حسام حبيب
Lebanon 24
شيرين عبدالوهاب تلقت رسالة مفاجئة... وإعلاميّة تكشف حقيقة عودتها إلى حسام حبيب
06/10/2025 18:27:08
06/10/2025 18:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد
الامارات
التزام
الصحاف
لبنان
باسيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
لم تعدّ قادرة على الجلوس والحركة... فنانة بارزة تطلب من محبيها الدعاء لها
Lebanon 24
لم تعدّ قادرة على الجلوس والحركة... فنانة بارزة تطلب من محبيها الدعاء لها
09:50 | 2025-10-06
06/10/2025 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار عاجل من إبن فضل شاكر... هذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
قرار عاجل من إبن فضل شاكر... هذا ما أعلنه (صورة)
09:22 | 2025-10-06
06/10/2025 09:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تايلور سويفت تتفوق.. فيلمها يتصدر شباك التذاكر عالميًا
Lebanon 24
تايلور سويفت تتفوق.. فيلمها يتصدر شباك التذاكر عالميًا
09:00 | 2025-10-06
06/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير قلق مُحبيها... تعرّضت لحادث خطير ونشرت صورتها وهي مصابة!
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير قلق مُحبيها... تعرّضت لحادث خطير ونشرت صورتها وهي مصابة!
07:54 | 2025-10-06
06/10/2025 07:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مريض ويُعاني كثيراً.. هذا ما كشفته نضال الأحمدية عن فضل شاكر
Lebanon 24
مريض ويُعاني كثيراً.. هذا ما كشفته نضال الأحمدية عن فضل شاكر
04:37 | 2025-10-06
06/10/2025 04:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
00:38 | 2025-10-06
06/10/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
15:00 | 2025-10-05
05/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حزب الله".. ماذا كشف عن "تعافيه"؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حزب الله".. ماذا كشف عن "تعافيه"؟
14:00 | 2025-10-05
05/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:50 | 2025-10-06
لم تعدّ قادرة على الجلوس والحركة... فنانة بارزة تطلب من محبيها الدعاء لها
09:22 | 2025-10-06
قرار عاجل من إبن فضل شاكر... هذا ما أعلنه (صورة)
09:00 | 2025-10-06
تايلور سويفت تتفوق.. فيلمها يتصدر شباك التذاكر عالميًا
07:54 | 2025-10-06
فنانة شهيرة تُثير قلق مُحبيها... تعرّضت لحادث خطير ونشرت صورتها وهي مصابة!
04:37 | 2025-10-06
مريض ويُعاني كثيراً.. هذا ما كشفته نضال الأحمدية عن فضل شاكر
03:55 | 2025-10-06
أجواء رومانسية تجمع راغب علامة وزوجته في اليونان.. ونجلهما لؤي يُثير الجدل في دبي (صور)
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
06/10/2025 18:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
06/10/2025 18:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
06/10/2025 18:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24