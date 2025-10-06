بعد علاقة حسام حبيب بفنانة لبنانيّة.. صحافيّ يُفجّر مفاجأة: هذا ما حصل لشيرين عبدالوهاب

بعد إنتشار صور رومانسيّة للفنان المصريّ مع الفنانة شيراز، كشف الصحافي أنّ الزوج السابق للفنانة عبدالوهاب في طريقه إلى ، حيث سينتقل للعيش.

وأشار باسيل إلى أنّ علاقة حبيب وشيراز بدأت عن طريق "المراسلة"، ومن ثمّ أُعجبا ببعضهما وتعارفا، وتوجّهت لاحقاً الفنانة اللبنانيّة إلى مصر، لتسجيل أغنيتها الجديدة.





وأضاف باسيل أنّ علاقة حبيب وشيراز بدأت بالتزامن مع عودة مؤقتة لطليقته شيرين عبدالوهاب، التي ما إنّ عرفت بالخبر حتى دخلت في حالة صدمة شديدة، ما استدعى نقلها لتلقي العلاج النفسي في المستشفى. (الامارات 24)