بعد علاقة حسام حبيب بفنانة لبنانيّة.. صحافيّ يُفجّر مفاجأة: هذا ما حصل لشيرين عبدالوهاب

Lebanon 24
06-10-2025 | 05:14
Doc-P-1425813-638953504915955041.jpg
Doc-P-1425813-638953504915955041.jpg photos 0
بعد إنتشار صور رومانسيّة للفنان المصريّ حسام حبيب مع الفنانة شيراز، كشف الصحافي إيلي باسيل أنّ الزوج السابق للفنانة شيرين عبدالوهاب في طريقه إلى لبنان، حيث سينتقل للعيش.
وأشار باسيل إلى أنّ علاقة حبيب وشيراز بدأت عن طريق "المراسلة"، ومن ثمّ أُعجبا ببعضهما وتعارفا، وتوجّهت لاحقاً الفنانة اللبنانيّة إلى مصر، لتسجيل أغنيتها الجديدة.

 
وأضاف باسيل أنّ علاقة حبيب وشيراز بدأت بالتزامن مع عودة مؤقتة لطليقته شيرين عبدالوهاب، التي ما إنّ عرفت بالخبر حتى دخلت في حالة صدمة شديدة، ما استدعى نقلها لتلقي العلاج النفسي في المستشفى. (الامارات 24)
 
 
 
 
 
 
