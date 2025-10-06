فنانة شهيرة تُثير قلق مُحبيها... تعرّضت لحادث خطير ونشرت صورتها وهي مصابة!

أثارت الفنانة الأميركيّة قلق جمهورها، بعدما كشفت أنّها تعرّض لحادثة سقوط من على الدرج، في منزل صديق لها.

ووصفت الحادثة بـ"المؤلمة جدّاً"، وأشارت إلى أنّ ركبتها قد تكون مكسورة.

وكتبت سبيرز عبر حسابها على " ": "أنا لا أطلب القلق أو الشفقة. أريد فقط أن أكون امرأة صالحة وأتحسن." وأضافت: " "، في إشارة إلى لجوئها إلى التأمل الروحي والتعبير الفني للتعامل مع ما تمر به". (الامارات 24)