Advertisement

فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تُثير قلق مُحبيها... تعرّضت لحادث خطير ونشرت صورتها وهي مصابة!

Lebanon 24
06-10-2025 | 07:54
A-
A+
Doc-P-1425865-638953599036354826.jpg
Doc-P-1425865-638953599036354826.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثارت الفنانة الأميركيّة بريتني سبيرز قلق جمهورها، بعدما كشفت أنّها تعرّض لحادثة سقوط من على الدرج، في منزل صديق لها.
Advertisement
 
 
ووصفت سبيرز الحادثة بـ"المؤلمة جدّاً"، وأشارت إلى أنّ ركبتها قد تكون مكسورة.
 
وكتبت سبيرز عبر حسابها على "انستغرام": "أنا لا أطلب القلق أو الشفقة. أريد فقط أن أكون امرأة صالحة وأتحسن." وأضافت: "شكرًا لك يا الله"، في إشارة إلى لجوئها إلى التأمل الروحي والتعبير الفني للتعامل مع ما تمر به". (الامارات 24)
 
 
 
إصابة بريتني
مواضيع ذات صلة
بعد معاناتها مع الصلع.. فنانة شهيرة تتعرّض لإصابة جديدة وتُثير قلق الجمهور (صورة)
lebanon 24
06/10/2025 18:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إصابتها بوعكة صحية.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث سير خطير (صور)
lebanon 24
06/10/2025 18:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24
حامل في شهرها السابع.. ممثلة شهيرة تتعرّض لحادث خطير وهذا وضعها (صورة)
lebanon 24
06/10/2025 18:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هو بين الحياة والموت.. ابن شقيق فنانة شهيرة يتعرّض لحادث دراجة نارية وإصاباته بليغة (صورة)
lebanon 24
06/10/2025 18:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24

بريتني سبيرز

الامارات

انستغرام

شكرًا لك

يا الله

سبيرز

بريت

سبير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:50 | 2025-10-06
09:22 | 2025-10-06
09:00 | 2025-10-06
05:14 | 2025-10-06
04:37 | 2025-10-06
03:55 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24