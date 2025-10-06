26
فنون ومشاهير
فنانة شهيرة تُثير قلق مُحبيها... تعرّضت لحادث خطير ونشرت صورتها وهي مصابة!
Lebanon 24
06-10-2025
|
07:54
A-
A+
أثارت الفنانة الأميركيّة
بريتني سبيرز
قلق جمهورها، بعدما كشفت أنّها تعرّض لحادثة سقوط من على الدرج، في منزل صديق لها.
ووصفت
سبيرز
الحادثة بـ"المؤلمة جدّاً"، وأشارت إلى أنّ ركبتها قد تكون مكسورة.
وكتبت سبيرز عبر حسابها على "
انستغرام
": "أنا لا أطلب القلق أو الشفقة. أريد فقط أن أكون امرأة صالحة وأتحسن." وأضافت: "
شكرًا لك
يا الله
"، في إشارة إلى لجوئها إلى التأمل الروحي والتعبير الفني للتعامل مع ما تمر به". (الامارات 24)
بعد معاناتها مع الصلع.. فنانة شهيرة تتعرّض لإصابة جديدة وتُثير قلق الجمهور (صورة)
بعد إصابتها بوعكة صحية.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث سير خطير (صور)
حامل في شهرها السابع.. ممثلة شهيرة تتعرّض لحادث خطير وهذا وضعها (صورة)
هو بين الحياة والموت.. ابن شقيق فنانة شهيرة يتعرّض لحادث دراجة نارية وإصاباته بليغة (صورة)
لم تعدّ قادرة على الجلوس والحركة... فنانة بارزة تطلب من محبيها الدعاء لها
قرار عاجل من إبن فضل شاكر... هذا ما أعلنه (صورة)
تايلور سويفت تتفوق.. فيلمها يتصدر شباك التذاكر عالميًا
بعد علاقة حسام حبيب بفنانة لبنانيّة.. صحافيّ يُفجّر مفاجأة: هذا ما حصل لشيرين عبدالوهاب
مريض ويُعاني كثيراً.. هذا ما كشفته نضال الأحمدية عن فضل شاكر
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
تقريرٌ أميركي عن "حزب الله".. ماذا كشف عن "تعافيه"؟
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
