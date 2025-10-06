قرار عاجل من إبن فضل شاكر... هذا ما أعلنه (صورة)

قال الفنان : "نظراً للظروف التي يمرّ بها والدي ، أعلن تعليق كافة حفلاتي المقبلة التي كنت أتطلع بشوقٍ كبير لإحيائها معكم".

وأضاف شاكر: "أسأل الله أن يكون الفرج قريباً وأطلب منكم الدعاء لوالدي الذي كان دوماً يستمدّ قوّته منكم، كلّ الحبّ والتقدير".