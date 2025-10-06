26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
22
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
لم تعدّ قادرة على الجلوس والحركة... فنانة بارزة تطلب من محبيها الدعاء لها
Lebanon 24
06-10-2025
|
09:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد معاناتها من آلام حادة في الظهر، وعدم قدرتها على الجلوس والحركة، تحدّثت الفنانة
المصرية
نجوى فؤاد
عن آخر تطوّرات وضعها الصحيّ، وكشفت أنّ طبيبها طلب منها الخضوع لفحوصات طبية وإجراء تحاليل جديدة.
Advertisement
وأشارت إلى أنها تتلقى العلاج
منذ فترة
، لكن جسمها لم يستجب، وانّها بحاجة لإجراء عمليّة جراحيّة.
وطالبت
فؤاد
جمهورها ومحبيها الدعاء لها، لأنّها ليست قادرة على تحمل آلام المرض. (ارم تيوز)
مواضيع ذات صلة
بعد إعلان إصابتها بورم في المخ... فنانة وملكة جمال سابقة تطلب من الجمهور الدعاء لها!
Lebanon 24
بعد إعلان إصابتها بورم في المخ... فنانة وملكة جمال سابقة تطلب من الجمهور الدعاء لها!
06/10/2025 18:27:27
06/10/2025 18:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت لوعكة صحية مفاجئة... ممثلة شهيرة تطلب من متابعيها الدعاء لها (صورة)
Lebanon 24
تعرّضت لوعكة صحية مفاجئة... ممثلة شهيرة تطلب من متابعيها الدعاء لها (صورة)
06/10/2025 18:27:27
06/10/2025 18:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ فوراً إلى المستشفى... فنان يدخل في غيبوبة وعائلته تطلب الدعاء له
Lebanon 24
نُقِلَ فوراً إلى المستشفى... فنان يدخل في غيبوبة وعائلته تطلب الدعاء له
06/10/2025 18:27:27
06/10/2025 18:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس السوري: سوريا لم تعد معزولة عن العالم وقادرون على بناء بلادنا
Lebanon 24
الرئيس السوري: سوريا لم تعد معزولة عن العالم وقادرون على بناء بلادنا
06/10/2025 18:27:27
06/10/2025 18:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى فؤاد
منذ فترة
المصرية
مصرية
العلا
فؤاد
مصري
نجوى
قد يعجبك أيضاً
قرار عاجل من إبن فضل شاكر... هذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
قرار عاجل من إبن فضل شاكر... هذا ما أعلنه (صورة)
09:22 | 2025-10-06
06/10/2025 09:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تايلور سويفت تتفوق.. فيلمها يتصدر شباك التذاكر عالميًا
Lebanon 24
تايلور سويفت تتفوق.. فيلمها يتصدر شباك التذاكر عالميًا
09:00 | 2025-10-06
06/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير قلق مُحبيها... تعرّضت لحادث خطير ونشرت صورتها وهي مصابة!
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير قلق مُحبيها... تعرّضت لحادث خطير ونشرت صورتها وهي مصابة!
07:54 | 2025-10-06
06/10/2025 07:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد علاقة حسام حبيب بفنانة لبنانيّة.. صحافيّ يُفجّر مفاجأة: هذا ما حصل لشيرين عبدالوهاب
Lebanon 24
بعد علاقة حسام حبيب بفنانة لبنانيّة.. صحافيّ يُفجّر مفاجأة: هذا ما حصل لشيرين عبدالوهاب
05:14 | 2025-10-06
06/10/2025 05:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مريض ويُعاني كثيراً.. هذا ما كشفته نضال الأحمدية عن فضل شاكر
Lebanon 24
مريض ويُعاني كثيراً.. هذا ما كشفته نضال الأحمدية عن فضل شاكر
04:37 | 2025-10-06
06/10/2025 04:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
00:38 | 2025-10-06
06/10/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
15:00 | 2025-10-05
05/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حزب الله".. ماذا كشف عن "تعافيه"؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حزب الله".. ماذا كشف عن "تعافيه"؟
14:00 | 2025-10-05
05/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:22 | 2025-10-06
قرار عاجل من إبن فضل شاكر... هذا ما أعلنه (صورة)
09:00 | 2025-10-06
تايلور سويفت تتفوق.. فيلمها يتصدر شباك التذاكر عالميًا
07:54 | 2025-10-06
فنانة شهيرة تُثير قلق مُحبيها... تعرّضت لحادث خطير ونشرت صورتها وهي مصابة!
05:14 | 2025-10-06
بعد علاقة حسام حبيب بفنانة لبنانيّة.. صحافيّ يُفجّر مفاجأة: هذا ما حصل لشيرين عبدالوهاب
04:37 | 2025-10-06
مريض ويُعاني كثيراً.. هذا ما كشفته نضال الأحمدية عن فضل شاكر
03:55 | 2025-10-06
أجواء رومانسية تجمع راغب علامة وزوجته في اليونان.. ونجلهما لؤي يُثير الجدل في دبي (صور)
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
06/10/2025 18:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
06/10/2025 18:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
06/10/2025 18:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24