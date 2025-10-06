لم تعدّ قادرة على الجلوس والحركة... فنانة بارزة تطلب من محبيها الدعاء لها

Advertisement

بعد معاناتها من آلام حادة في الظهر، وعدم قدرتها على الجلوس والحركة، تحدّثت الفنانة عن آخر تطوّرات وضعها الصحيّ، وكشفت أنّ طبيبها طلب منها الخضوع لفحوصات طبية وإجراء تحاليل جديدة.وأشارت إلى أنها تتلقى العلاج ، لكن جسمها لم يستجب، وانّها بحاجة لإجراء عمليّة جراحيّة.