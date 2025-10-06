Advertisement

فنون ومشاهير

لم تعدّ قادرة على الجلوس والحركة... فنانة بارزة تطلب من محبيها الدعاء لها

Lebanon 24
06-10-2025 | 09:50
A-
A+
Doc-P-1425904-638953661264887722.jpg
Doc-P-1425904-638953661264887722.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد معاناتها من آلام حادة في الظهر، وعدم قدرتها على الجلوس والحركة، تحدّثت الفنانة المصرية نجوى فؤاد عن آخر تطوّرات وضعها الصحيّ، وكشفت أنّ طبيبها طلب منها الخضوع لفحوصات طبية وإجراء تحاليل جديدة.
Advertisement

وأشارت إلى أنها تتلقى العلاج منذ فترة، لكن جسمها لم يستجب، وانّها بحاجة لإجراء عمليّة جراحيّة.
 
وطالبت فؤاد جمهورها ومحبيها الدعاء لها، لأنّها ليست قادرة على تحمل آلام المرض. (ارم تيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد إعلان إصابتها بورم في المخ... فنانة وملكة جمال سابقة تطلب من الجمهور الدعاء لها!
lebanon 24
06/10/2025 18:27:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّضت لوعكة صحية مفاجئة... ممثلة شهيرة تطلب من متابعيها الدعاء لها (صورة)
lebanon 24
06/10/2025 18:27:27 Lebanon 24 Lebanon 24
نُقِلَ فوراً إلى المستشفى... فنان يدخل في غيبوبة وعائلته تطلب الدعاء له
lebanon 24
06/10/2025 18:27:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري: سوريا لم تعد معزولة عن العالم وقادرون على بناء بلادنا
lebanon 24
06/10/2025 18:27:27 Lebanon 24 Lebanon 24

نجوى فؤاد

منذ فترة

المصرية

مصرية

العلا

فؤاد

مصري

نجوى

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:22 | 2025-10-06
09:00 | 2025-10-06
07:54 | 2025-10-06
05:14 | 2025-10-06
04:37 | 2025-10-06
03:55 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24