فنون ومشاهير
حرّض على العنف.. رفع دعوى قضائية على محمد رمضان هذه تفاصيلها
Lebanon 24
06-10-2025
|
12:42
photos
تقدّمت جهة رقابية
مصرية
بدعوى قضائية ضد الفنان
محمد رمضان
، تتهمه فيها بارتكاب مخالفات قانونية تتعلق بأغنيته الأخيرة "رقم واحد يا أنصاص"، بدعوى أنها تتضمن عبارات تحرض على العنف وتخالف القيم والأعراف العامة.
وأوضحت الجهة في الدعوى أن الواقعة تعود إلى 4 آب 2025، عقب مراجعة المحتوى المنشور عبر الإنترنت للتأكد من التزامه بأحكام القانون رقم 38 لسنة 1992 المنظّم لعمل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.
وبيّنت أن الأغنية المذكورة، التي تم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحتوي على كلمات «تُعد مسيئة وخارجة عن الذوق العام»، وتشجع – بحسب نص الدعوى – على "الاعتداد السلبي بالنفس والإساءة إلى الآخرين".
كما أشارت الجهة إلى أن الأغنية لم تحصل على أي ترخيص رسمي من
إدارة الرقابة
على الأغاني سواء للعرض العام أو للتصوير أو للنسخ، ما يجعل نشرها عبر المنصات الإلكترونية مخالفة صريحة للقانون.
وطالبت الجهة الرقابية في ختام الدعوى بمحاسبة محمد
رمضان
قانونيًا، معتبرةً أن ما قام به يُعد انتهاكًا لأحكام القانون الذي يجرّم عرض أو نشر أي مصنف فني دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.
