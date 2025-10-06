Advertisement

فنون ومشاهير

مقاطع بملابس فاضحة.. هذا جديد قضية الراقصة بوسي

Lebanon 24
06-10-2025 | 16:07
A-
A+
Doc-P-1426019-638953889802714327.jpg
Doc-P-1426019-638953889802714327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية تفاصيل جديدة في قضية الراقصة بوسي الأسد، المتهمة بـ"نشر الفسق والفجور" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار تجديد حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات المستمرة.
Advertisement

وأظهر الفحص الفني لهاتفها المحمول احتواءه على مقاطع فيديو وصور راقصة بملابس فاضحة، اعتبرتها جهات التحقيق "منافية للآداب العامة"، إضافة إلى رسائل وصور خاصة تخضع حاليًا للتحليل ضمن الأدلة الرقمية المرفقة بالملف.

وخلال استجوابها، قالت بوسي الأسد إنها توقفت عن العمل الفني منذ عام 2023 وتعيش حاليًا من معاش والدها، مؤكدة أنها "لم تقصد التحريض على الفسق"، بل كانت — بحسب قولها — "تشارك محتوى فنيًا مثل باقي الراقصات". وأضافت أن دخلها الشهري السابق كان يبلغ نحو 30 ألف جنيه، كانت تنفق نصفه تقريبًا على تجهيزات الرقص والملابس الخاصة بعروضها.

من جهتها، أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أن المتهمة نشرت عبر حساباتها على تطبيقات التواصل الاجتماعي مقاطع وصورًا "خادشة للحياء"، ما استدعى تحريك الدعوى ضدها وضبطها في نطاق قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد صادرت الأجهزة الأمنية أربعة هواتف محمولة من حوزة المتهمة، وتبيّن من فحصها وجود دلائل رقمية تدعم الاتهامات الموجهة إليها بممارسة نشاط إلكتروني مخالف للقانون. وتشير التقديرات إلى أنّ القضية قد تُحال إلى المحكمة الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة، فور انتهاء الفحص التقني الكامل للمحتوى المضبوط. (العين)
مواضيع ذات صلة
بسبب نشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء… توقيف راقصة شهيرة!
lebanon 24
07/10/2025 01:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بملابس رياضية ضيقة… هبة نور بإطلالة جديدة (صورة)
lebanon 24
07/10/2025 01:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد بلاغ أسرة محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي؟
lebanon 24
07/10/2025 01:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل.. اعتقال راقصة شهيرة بسبب ملابسها الخادشة وايحاءات مُنافية للآداب! (صورة)
lebanon 24
07/10/2025 01:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

المحكمة الاقتصادية

الأجهزة الأمنية

الإدارة العامة

من جهته

حكمت ال

الجيزة

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:48 | 2025-10-06
16:37 | 2025-10-06
16:17 | 2025-10-06
16:10 | 2025-10-06
14:39 | 2025-10-06
14:00 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24