25
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
مقاطع بملابس فاضحة.. هذا جديد قضية الراقصة بوسي
Lebanon 24
06-10-2025
|
16:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية تفاصيل جديدة في قضية الراقصة
بوسي
الأسد
، المتهمة بـ"نشر الفسق والفجور" عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، بعد قرار تجديد حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات المستمرة.
Advertisement
وأظهر الفحص الفني لهاتفها المحمول احتواءه على مقاطع فيديو وصور راقصة بملابس فاضحة، اعتبرتها جهات التحقيق "منافية للآداب العامة"، إضافة إلى رسائل وصور خاصة تخضع حاليًا للتحليل ضمن الأدلة الرقمية المرفقة بالملف.
وخلال استجوابها، قالت بوسي الأسد إنها توقفت عن العمل الفني منذ عام 2023 وتعيش حاليًا من معاش والدها، مؤكدة أنها "لم تقصد التحريض على الفسق"، بل كانت — بحسب قولها — "تشارك محتوى فنيًا مثل باقي الراقصات". وأضافت أن دخلها الشهري السابق كان يبلغ نحو 30 ألف جنيه، كانت تنفق نصفه تقريبًا على تجهيزات الرقص والملابس الخاصة بعروضها.
من جهتها، أكدت تحريات
الإدارة العامة
لحماية الآداب أن المتهمة نشرت عبر حساباتها على تطبيقات التواصل الاجتماعي مقاطع وصورًا "خادشة للحياء"، ما استدعى تحريك الدعوى ضدها وضبطها في نطاق قسم شرطة الأهرام بمحافظة
الجيزة
.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد صادرت
الأجهزة الأمنية
أربعة هواتف محمولة من حوزة المتهمة، وتبيّن من فحصها وجود دلائل رقمية تدعم الاتهامات الموجهة إليها بممارسة نشاط إلكتروني مخالف للقانون. وتشير التقديرات إلى أنّ القضية قد تُحال إلى
المحكمة الاقتصادية
خلال الأسابيع المقبلة، فور انتهاء الفحص التقني الكامل للمحتوى المضبوط. (العين)
مواضيع ذات صلة
بسبب نشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء… توقيف راقصة شهيرة!
Lebanon 24
بسبب نشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء… توقيف راقصة شهيرة!
07/10/2025 01:21:06
07/10/2025 01:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس رياضية ضيقة… هبة نور بإطلالة جديدة (صورة)
Lebanon 24
بملابس رياضية ضيقة… هبة نور بإطلالة جديدة (صورة)
07/10/2025 01:21:06
07/10/2025 01:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد بلاغ أسرة محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي؟
Lebanon 24
ما جديد بلاغ أسرة محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي؟
07/10/2025 01:21:06
07/10/2025 01:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل.. اعتقال راقصة شهيرة بسبب ملابسها الخادشة وايحاءات مُنافية للآداب! (صورة)
Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل.. اعتقال راقصة شهيرة بسبب ملابسها الخادشة وايحاءات مُنافية للآداب! (صورة)
07/10/2025 01:21:06
07/10/2025 01:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
المحكمة الاقتصادية
الأجهزة الأمنية
الإدارة العامة
من جهته
حكمت ال
الجيزة
الملا
تابع
قد يعجبك أيضاً
أول تعليق من محمد رمضان بعد إحالته للمحكمة الجنائية
Lebanon 24
أول تعليق من محمد رمضان بعد إحالته للمحكمة الجنائية
16:48 | 2025-10-06
06/10/2025 04:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. كارلوس يفاجئ جمهوره بدخوله القفص الذهبي
Lebanon 24
بالصورة.. كارلوس يفاجئ جمهوره بدخوله القفص الذهبي
16:37 | 2025-10-06
06/10/2025 04:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
حاولت الاختباء بحقيبة ابنتها المدرسية.. فنانة عربية تتعرض لموقف محرج وتنفعل
Lebanon 24
حاولت الاختباء بحقيبة ابنتها المدرسية.. فنانة عربية تتعرض لموقف محرج وتنفعل
16:17 | 2025-10-06
06/10/2025 04:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو عصام" يتحدث عن بشار الأسد.. و "سر" يُكشف عن "الوسط الفني"!
Lebanon 24
"أبو عصام" يتحدث عن بشار الأسد.. و "سر" يُكشف عن "الوسط الفني"!
16:10 | 2025-10-06
06/10/2025 04:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
14:39 | 2025-10-06
06/10/2025 02:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
00:38 | 2025-10-06
06/10/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"ام خالد" تُرزق بمولودها الأول من رجل الأعمال الأردني.. وهذا اسمه (صورة)
Lebanon 24
"ام خالد" تُرزق بمولودها الأول من رجل الأعمال الأردني.. وهذا اسمه (صورة)
00:54 | 2025-10-06
06/10/2025 12:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:48 | 2025-10-06
أول تعليق من محمد رمضان بعد إحالته للمحكمة الجنائية
16:37 | 2025-10-06
بالصورة.. كارلوس يفاجئ جمهوره بدخوله القفص الذهبي
16:17 | 2025-10-06
حاولت الاختباء بحقيبة ابنتها المدرسية.. فنانة عربية تتعرض لموقف محرج وتنفعل
16:10 | 2025-10-06
"أبو عصام" يتحدث عن بشار الأسد.. و "سر" يُكشف عن "الوسط الفني"!
14:39 | 2025-10-06
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
14:00 | 2025-10-06
بعد انسحاب جاد بو كرم.. من سيشارك هشام حداد في تقديم برنامجه الجديد؟
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 01:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 01:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 01:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24