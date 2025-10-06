مقاطع بملابس فاضحة.. هذا جديد قضية الراقصة بوسي

Advertisement

وأظهر الفحص الفني لهاتفها المحمول احتواءه على مقاطع فيديو وصور راقصة بملابس فاضحة، اعتبرتها جهات التحقيق "منافية للآداب العامة"، إضافة إلى رسائل وصور خاصة تخضع حاليًا للتحليل ضمن الأدلة الرقمية المرفقة بالملف.وخلال استجوابها، قالت بوسي الأسد إنها توقفت عن العمل الفني منذ عام 2023 وتعيش حاليًا من معاش والدها، مؤكدة أنها "لم تقصد التحريض على الفسق"، بل كانت — بحسب قولها — "تشارك محتوى فنيًا مثل باقي الراقصات". وأضافت أن دخلها الشهري السابق كان يبلغ نحو 30 ألف جنيه، كانت تنفق نصفه تقريبًا على تجهيزات الرقص والملابس الخاصة بعروضها.من جهتها، أكدت تحريات لحماية الآداب أن المتهمة نشرت عبر حساباتها على تطبيقات التواصل الاجتماعي مقاطع وصورًا "خادشة للحياء"، ما استدعى تحريك الدعوى ضدها وضبطها في نطاق قسم شرطة الأهرام بمحافظة .وبحسب مصادر مطلعة، فقد صادرت أربعة هواتف محمولة من حوزة المتهمة، وتبيّن من فحصها وجود دلائل رقمية تدعم الاتهامات الموجهة إليها بممارسة نشاط إلكتروني مخالف للقانون. وتشير التقديرات إلى أنّ القضية قد تُحال إلى خلال الأسابيع المقبلة، فور انتهاء الفحص التقني الكامل للمحتوى المضبوط. (العين)