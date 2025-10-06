Advertisement

فنون ومشاهير

حاولت الاختباء بحقيبة ابنتها المدرسية.. فنانة عربية تتعرض لموقف محرج وتنفعل

Lebanon 24
06-10-2025 | 16:17
A-
A+
Doc-P-1426022-638953896503582762.png
Doc-P-1426022-638953896503582762.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحوّلت نزهة عائلية عادية للفنانة حنان مطاوع إلى مشهد من الملاحقة الإعلامية غير المقصودة، بعدما صادف وجودها في أحد المولات الشهيرة بالقاهرة مساء الأحد مع موعد إقامة العرض الخاص لفيلم "هيبتا 2" في المكان نفسه.
Advertisement

وبحسب مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كانت الفنانة تتجوّل برفقة ابنتها أماليا عندما تعرف عليها المصوّرون، فبدأت الكاميرات بملاحقتها داخل المول، ما جعلها تحاول الابتعاد بسرعة عن المكان وهي تمسك بيد طفلتها وتطلب من المصورين التوقف عن التصوير، لكن محاولاتها باءت بالفشل.

وظهرت مطاوع في أحد المقاطع وهي تستخدم الحقيبة المدرسية الخاصة بابنتها لإخفاء وجهها عن الكاميرات، في مشهد أثار تعاطف الجمهور، قبل أن تعبر عن استيائها بوضوح قائلة بانفعال: "لا والله العظيم دي قلة أدب".

وفي فيديو آخر، ظهرت الفنانة إلى جانب أحد أفراد الأمن في السينما، موضحة له أنها لم تكن تعلم بإقامة العرض الخاص للفيلم في ذلك التوقيت، وطلبت منه مرافقتها بعيدًا عن المكان لتجنّب مزيد من التصوير.

الحادثة أثارت ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل، حيث اعتبر كثيرون أن الموقف كشف عن تجاوزات بعض المصورين لحدود الخصوصية، فيما عبّر آخرون عن تعاطفهم مع حنان مطاوع التي كانت، بحسب المتابعين، في موقف أمّ لا نجمة.
الفنانة <a class='entities-links' href='/entity/226063850/المصرية/ar/1?utm_term=PublicFigures-المصرية&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-المصرية&id=215050&catid=0&pagetype=PublicFigures'>المصرية</a> حنان مطاوع
مواضيع ذات صلة
سقطت على الأرض.. مايا دياب تتعرّض لموقف محرج شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
lebanon 24
07/10/2025 01:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال حفله الأخير… عمرو دياب يتعرّض لموقف محرج على المسرح ويوجّه رسالة عتاب للجمهور (فيديو)
lebanon 24
07/10/2025 01:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يتعرض لموقف محرج في نيويورك.. ما علاقة ترامب؟ (فيديو)
lebanon 24
07/10/2025 01:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لموقف محرج جدًا... شاهدوا بالفيديو ماذا حصل مع "الوحش" خلال عرض "WWE SmackDown"
lebanon 24
07/10/2025 01:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

توقف عن التصوير

حنان مطاوع

القاهرة

المصرية

هيبتا 2

الملاح

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:48 | 2025-10-06
16:37 | 2025-10-06
16:10 | 2025-10-06
16:07 | 2025-10-06
14:39 | 2025-10-06
14:00 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24