حاولت الاختباء بحقيبة ابنتها المدرسية.. فنانة عربية تتعرض لموقف محرج وتنفعل
Lebanon 24
06-10-2025
|
16:17
A-
A+
تحوّلت نزهة عائلية عادية للفنانة
حنان مطاوع
إلى مشهد من الملاحقة الإعلامية غير المقصودة، بعدما صادف وجودها في أحد المولات الشهيرة بالقاهرة مساء الأحد مع موعد إقامة
العرض
الخاص لفيلم "
هيبتا 2
" في المكان نفسه.
وبحسب مقاطع فيديو انتشرت عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، كانت الفنانة تتجوّل برفقة ابنتها أماليا عندما تعرف عليها المصوّرون، فبدأت الكاميرات بملاحقتها داخل المول، ما جعلها تحاول الابتعاد بسرعة عن المكان وهي تمسك بيد طفلتها وتطلب من المصورين التوقف عن التصوير، لكن محاولاتها باءت بالفشل.
وظهرت مطاوع في أحد المقاطع وهي تستخدم الحقيبة المدرسية الخاصة بابنتها لإخفاء وجهها عن الكاميرات، في مشهد أثار تعاطف الجمهور، قبل أن تعبر عن استيائها بوضوح قائلة بانفعال: "لا والله العظيم دي قلة أدب".
وفي فيديو آخر، ظهرت الفنانة إلى جانب أحد أفراد الأمن في السينما، موضحة له أنها لم تكن تعلم بإقامة العرض الخاص للفيلم في ذلك التوقيت، وطلبت منه مرافقتها بعيدًا عن المكان لتجنّب مزيد من التصوير.
الحادثة أثارت ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل، حيث اعتبر كثيرون أن الموقف كشف عن تجاوزات بعض المصورين لحدود الخصوصية، فيما عبّر آخرون عن تعاطفهم مع حنان مطاوع التي كانت، بحسب المتابعين، في موقف أمّ لا نجمة.
