فنون ومشاهير

بالصورة.. كارلوس يفاجئ جمهوره بدخوله القفص الذهبي

Lebanon 24
06-10-2025 | 16:37
فاجأ الفنان اللبناني كارلوس جمهوره بخبر زفافه.
وفي التفاصيل، فقد أعاد كارلوس، نشر صورة، عبر خاصية الستوري، جمعته مع زوجته، معلنا دخوله القفص الذهبي.
القفص الذهبي

لبنان

ستوري

الذهب

الست

توري

