فنون ومشاهير
أول تعليق من محمد رمضان بعد إحالته للمحكمة الجنائية
Lebanon 24
06-10-2025
|
16:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّق الفنان
محمد رمضان
على قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية طرحه أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته على
يوتيوب
دون الحصول على التصاريح اللازمة، في القضية رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي.
وأصدر
المكتب الإعلامي
لرمضان بيانًا أوضح فيه أن ما نُشر مؤخرًا حول الأغنية "يتضمّن معلومات مغلوطة"، مؤكدًا أن الفنان حصل على جميع التراخيص القانونية من الجهات المختصة قبل نشرها، مشددًا على "حرصه الدائم على احترام القوانين".
يُذكر أن الأغنية من كلمات
مصطفى حدوتة
، وألحان مصطفى تاج، وتوزيع
إيهاب
كولبيكس، وكانت الدعوى المقدمة ضد الفنان قد اعتبرت أن العمل يحرض على العنف ويتنافى مع الأعراف العامة.
