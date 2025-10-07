26
فنون ومشاهير
بعد غياب طويل سيرين عبد النور تعود إلى السباق الرمضاني مع هذا النجم السوري
Lebanon 24
07-10-2025
|
02:10
تعود الفنانة
سيرين عبد النور
إلى السباق الرمضاني من خلال مسلسل جديد يجمعها بالممثل السوري
محمد الأحمد
في
رمضان
2026 سيبدأ تصويره الشهر المقبل في
أبو ظبي
.
وعبّرت سيرين في اتصال مع برنامج Et بالعربي عن حماسها الكبير لهذا العمل كان يُعرف سابقاً باسم "زيف" ولكنه يحمل حالياً الاسم المبدئي "موج عالي"، على أن يُكشف عن الاسم الرسمي في
مؤتمر صحفي
قريب.
وأكدت أن الدور الذي ستقدمه مختلف تماماً عن أعمالها السابقة، إذ يجسد شخصية امرأة مرّت بتجارب صعبة، ويمزج بين الجرأة والقوة في محور حياتها، وهو ما دفعها للموافقة عليه وقبول تحديات الشخصية، على الرغم من صعوبة التنقل بين
أبوظبي
ودبي حيث يتم التصوير، فيما تترك عائلتها في
لبنان
.
يذكر أن هذا العمل يشكل عودة لسيرين بعد غيابها عن الموسم الرمضاني منذ عام 2019.
