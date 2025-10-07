بعد غياب طويل سيرين عبد النور تعود إلى السباق الرمضاني مع هذا النجم السوري

Advertisement

تعود الفنانة إلى السباق الرمضاني من خلال مسلسل جديد يجمعها بالممثل السوري في 2026 سيبدأ تصويره الشهر المقبل في .وعبّرت سيرين في اتصال مع برنامج Et بالعربي عن حماسها الكبير لهذا العمل كان يُعرف سابقاً باسم "زيف" ولكنه يحمل حالياً الاسم المبدئي "موج عالي"، على أن يُكشف عن الاسم الرسمي في قريب.وأكدت أن الدور الذي ستقدمه مختلف تماماً عن أعمالها السابقة، إذ يجسد شخصية امرأة مرّت بتجارب صعبة، ويمزج بين الجرأة والقوة في محور حياتها، وهو ما دفعها للموافقة عليه وقبول تحديات الشخصية، على الرغم من صعوبة التنقل بين ودبي حيث يتم التصوير، فيما تترك عائلتها في .يذكر أن هذا العمل يشكل عودة لسيرين بعد غيابها عن الموسم الرمضاني منذ عام 2019.