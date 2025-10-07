رغم طلاقهما... جنيفير لوبيز تطلّ مع بن أفليك وهكذا تصرّفا مع بعضهما

رغم إنفصالهما، أطلت الفنانة العالميّة برفقة زوجها السابق الممثل ، خلال عرض فيلم "Kiss Of The Spider Woman"، وقد تبادلا الإبتسامات، بدا عليهما التقارب من بعضهما.

Advertisement

وتبادلت لوبيز الحديث مع أفليك، وارتدت فستاناً من تصميم ريد أبرز قوامها الممشوق، بينما اختار زوجها السابق بدلة كحلية أنيقة مع قميص أبيض، ووضع ذراعه حولها أثناء التقاط الصور. (الامارات 24)