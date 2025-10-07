Advertisement

فنون ومشاهير

رغم طلاقهما... جنيفير لوبيز تطلّ مع بن أفليك وهكذا تصرّفا مع بعضهما

Lebanon 24
07-10-2025 | 10:00
رغم إنفصالهما، أطلت الفنانة العالميّة جنيفير لوبيز برفقة زوجها السابق الممثل بن أفليك، خلال عرض فيلم "Kiss Of The Spider Woman"، وقد تبادلا الإبتسامات، بدا عليهما التقارب من بعضهما.
وتبادلت لوبيز الحديث مع أفليك، وارتدت فستاناً من تصميم هاريس ريد أبرز قوامها الممشوق، بينما اختار زوجها السابق بدلة كحلية أنيقة مع قميص أبيض، ووضع ذراعه حولها أثناء التقاط الصور.  (الامارات 24)
 
 
 
