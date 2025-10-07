بعد اتهامها بتعمد الجرأة للفت الانتباه… فنانة شهيرة تخرج عن صمتها وترد

Advertisement

وأضافت في تصريحاتها لبرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية أن "التعرض لتعليقات الآخرين أمر لا مفر منه مهما كانت سلبية، فهم في النهاية جزء من حياتنا طوال الوقت".وتابعت: "لا أحكم على أحد ولا أهتم بتفاصيل حياة أحد، وهذا ما يجب أن يسود حياتنا جميعاً".وتصدرت أسماء جلال مؤشرات البحث عبر بمجرد طرح البرومو الثاني لفيلم " 2" الذي تشارك في بطولته بجانب ، حيث لفتت الأنظار بظهورها ببدلة رقص في بعض اللقطات.وتعرضت أسماء جلال لموجة من التعليقات الهجومية التي تؤكد أنها "تخلت عن براءتها وبساطتها واندفعت نحو لفت الأنظار رغم أنها موهوبة وليست بحاجة إلى مشاهد جريئة"، بحسب تعليقات.