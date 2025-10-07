Advertisement

فنون ومشاهير

بعد اتهامها بتعمد الجرأة للفت الانتباه… فنانة شهيرة تخرج عن صمتها وترد

07-10-2025 | 12:39
ردّت الفنانة المصرية أسماء جلال على منتقدي إطلالتها التمثيلية الأخيرة، التي اتُّهمت فيها بتعمد الجرأة لفت الانتباه، مشيرة إلى أنها "لا تشغل نفسها بالآخرين أو مظهرهم وتتمنى أن يتعامل معها الناس بالطريقة نفسها". 
وأضافت في تصريحاتها لبرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي أن "التعرض لتعليقات الآخرين أمر لا مفر منه مهما كانت سلبية، فهم في النهاية جزء من حياتنا طوال الوقت".


وتابعت: "لا أحكم على أحد ولا أهتم بتفاصيل حياة أحد، وهذا ما يجب أن يسود حياتنا جميعاً".


وتصدرت أسماء جلال مؤشرات البحث عبر غوغل بمجرد طرح البرومو الثاني لفيلم "السلم والثعبان 2" الذي تشارك في بطولته بجانب عمرو يوسف، حيث لفتت الأنظار بظهورها ببدلة رقص في بعض اللقطات.



وتعرضت أسماء جلال لموجة من التعليقات الهجومية التي تؤكد أنها "تخلت عن براءتها وبساطتها واندفعت نحو لفت الأنظار رغم أنها موهوبة وليست بحاجة إلى مشاهد جريئة"، بحسب تعليقات.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24