بعد أيام قليلة من طلاقها... نجمة عالمية تُصبح سفيرة "شانيل" الجديدة

Advertisement

وجاء الإعلان الرسمي عن التعاون الجديد بالتزامن مع حضور كيدمان عرض أول مجموعة للمدير الإبداعي الجديد للدار ماتيو بلازي في .وعلّقت نيكول كيدمان لمجلة WWD: "لطالما كنت معجبة بالهوت كوتور، وأتطلع لرؤية رؤية ماتيو للدار العريقة وتجربة ارتداء إبداعاتها الرائعة. شانيل دائمًا كانت سبّاقة، مضيئة النساء بالذكاء والنعمة، وأنا واثقة أن ماتيو سيواصل هذا الإرث كما فعل ".وتمتد علاقة كيدمان الطويلة مع دار شانيل لأكثر من عقدين، إذ كانت وجه إعلان No.5 عام 2003، وظهرت في الفيلم الذي أخرجه باز لورمان العام 2004، كما ارتدت فستانًا ورديًا في 2023 تكريماً للمصمم الراحل كارل لاغرفيلد.وحضرت كيدمان عرض شانيل خلال أسبوع الموضة في باريس برفقة ابنتيها صنداي روز وفاث مارغريت، وابنة شقيقتها لوسيا هاولي، وتألقَت بقميص أبيض واسع وسروال أزرق، مع حقيبة حمراء وماكياج ناعم، وتسريحة جديدة بالغرة الأمامية المنسدلة مستوحاة من سبعينيات القرن الماضي، من توقيع مصفف الشعر أدير أبرغيل.ويأتي هذا التعاون الجديد بعد إعلان الطلاق الرسمي بعد 19 عامًا من الزواج، في وقت تركز فيه كيدمان على أعمالها الفنية ومشاريعها المهنية، مؤكدة أن عملها هو الأولوية في هذه المرحلة>