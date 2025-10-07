Advertisement

فنون ومشاهير

بعد أيام قليلة من طلاقها... نجمة عالمية تُصبح سفيرة "شانيل" الجديدة

Lebanon 24
07-10-2025 | 23:00
أصبحت النجمة العالمية والحائزة على جائزة الأوسكار نيكول كيدمان أحدث سفيرة لدار الأزياء الفرنسية العريقة "شانيل"، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانها طلب الطلاق من زوجها الموسيقي كيث أوربان.
وجاء الإعلان الرسمي عن التعاون الجديد بالتزامن مع حضور كيدمان عرض أول مجموعة للمدير الإبداعي الجديد للدار ماتيو بلازي في العاصمة الفرنسية باريس.


وعلّقت نيكول كيدمان لمجلة WWD: "لطالما كنت معجبة بالهوت كوتور، وأتطلع لرؤية رؤية ماتيو للدار العريقة وتجربة ارتداء إبداعاتها الرائعة. شانيل دائمًا كانت سبّاقة، مضيئة النساء بالذكاء والنعمة، وأنا واثقة أن ماتيو سيواصل هذا الإرث كما فعل كارل لاغرفيلد".


وتمتد علاقة كيدمان الطويلة مع دار شانيل لأكثر من عقدين، إذ كانت وجه إعلان chanel No.5 عام 2003، وظهرت في الفيلم القصير الذي أخرجه باز لورمان العام 2004، كما ارتدت فستانًا ورديًا في ميت غالا 2023 تكريماً للمصمم الراحل كارل لاغرفيلد.


وحضرت كيدمان عرض شانيل خلال أسبوع الموضة في باريس برفقة ابنتيها صنداي روز وفاث مارغريت، وابنة شقيقتها لوسيا هاولي، وتألقَت بقميص أبيض واسع وسروال أزرق، مع حقيبة حمراء وماكياج ناعم، وتسريحة جديدة بالغرة الأمامية المنسدلة مستوحاة من سبعينيات القرن الماضي، من توقيع مصفف الشعر أدير أبرغيل.


ويأتي هذا التعاون الجديد بعد إعلان الطلاق الرسمي بعد 19 عامًا من الزواج، في وقت تركز فيه كيدمان على أعمالها الفنية ومشاريعها المهنية، مؤكدة أن عملها هو الأولوية في هذه المرحلة>
 
