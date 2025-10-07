بعد صدور قرار بحبسها.. فنانة شهيرة تتعرّض لأزمة صحية مفاجئة (صورة)



ونشرت منى عبر خاصية "الستوري" على حسابها على تطبيق " " صورة لها من داخل المستشفى، مطالبة الجميع بالدعاء لها. تعرّضت الفنانة لأزمة صحية مفاجئة.ونشرت منى عبر خاصية "الستوري" على حسابها على تطبيق " " صورة لها من داخل المستشفى، مطالبة الجميع بالدعاء لها.

وعلّقت قائلة: "اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لأشفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقما، دعواتكم بالشفاء العاجل".



إلى ذلك، كانت المحكمة قضت مؤخرًا بحبس منى فاروق لمدة 3 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص المسمى "Mona.Faroukk" بموقع تيك توك.