فنون ومشاهير
بعد صدور قرار بحبسها.. فنانة شهيرة تتعرّض لأزمة صحية مفاجئة (صورة)
Lebanon 24
07-10-2025
|
23:58
تعرّضت الفنانة
المصرية
منى فاروق
لأزمة صحية مفاجئة.
ونشرت منى عبر خاصية "الستوري" على حسابها على تطبيق "
انستغرام
" صورة لها من داخل المستشفى، مطالبة الجميع بالدعاء لها.
وعلّقت قائلة: "اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لأشفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقما، دعواتكم بالشفاء العاجل".
إلى ذلك، كانت المحكمة قضت مؤخرًا بحبس منى فاروق لمدة 3 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص المسمى "Mona.Faroukk" بموقع تيك توك.
