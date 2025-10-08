25
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
20
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بالصورة... هكذا علّق وائل كفوري على لقائه برئيس "القوّات" وستريدا جعجع
Lebanon 24
08-10-2025
|
05:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّق الفنان
وائل كفوري
على لقائه وزوجته
شانا عبود
برئيس حزب "القوّات اللبنانيّة"
سمير جعجع
وعقيلته النائبة
ستريدا جعجع
.
Advertisement
وقال
كفوري
: "من
زحلة
لبشري ألف تحية، بتشرف دايما بلقاء عرين الجبل
الدكتور سمير جعجع
وعقيلته حضرة النائب
ستريدا
جعجع
".
وأضاف كفوري: "وبضل
لبنان
يجمعنا".
مواضيع ذات صلة
هكذا علّق بوتين على لقائه مع ترامب
Lebanon 24
هكذا علّق بوتين على لقائه مع ترامب
08/10/2025 14:34:13
08/10/2025 14:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
08/10/2025 14:34:13
08/10/2025 14:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد من حزب "القوات" زار الامين العام للطاشناق موفدا من جعجع مهنئا
Lebanon 24
وفد من حزب "القوات" زار الامين العام للطاشناق موفدا من جعجع مهنئا
08/10/2025 14:34:13
08/10/2025 14:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري أصبح أباً للمرة الثالثة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري أصبح أباً للمرة الثالثة.. إليكم التفاصيل
08/10/2025 14:34:13
08/10/2025 14:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الدكتور سمير جعجع
ستريدا جعجع
وائل كفوري
سمير جعجع
شانا عبود
رئيس حزب
ستريدا
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
خضع لعمليّة جراحيّة استمرّت لساعات... فنان يتحدّث عن مُعاناته الصحيّة
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة استمرّت لساعات... فنان يتحدّث عن مُعاناته الصحيّة
06:20 | 2025-10-08
08/10/2025 06:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
04:29 | 2025-10-08
08/10/2025 04:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حصل على 22 مليون دولار.. تصريحات نارية لإعلامي شهير
Lebanon 24
حصل على 22 مليون دولار.. تصريحات نارية لإعلامي شهير
03:44 | 2025-10-08
08/10/2025 03:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن راغب علامية يُثير الجدل برفقة صديقته من داخل المصعد.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ابن راغب علامية يُثير الجدل برفقة صديقته من داخل المصعد.. شاهدوا الفيديو
03:35 | 2025-10-08
08/10/2025 03:35:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصيف زيتون يُفاجئ الجميع بلوك جديد.. وردة فعل دانييلا رحمة غير متوقعة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ناصيف زيتون يُفاجئ الجميع بلوك جديد.. وردة فعل دانييلا رحمة غير متوقعة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
01:54 | 2025-10-08
08/10/2025 01:54:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
13:20 | 2025-10-07
07/10/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
09:09 | 2025-10-07
07/10/2025 09:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
16:15 | 2025-10-07
07/10/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
Lebanon 24
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
09:06 | 2025-10-07
07/10/2025 09:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
14:00 | 2025-10-07
07/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:20 | 2025-10-08
خضع لعمليّة جراحيّة استمرّت لساعات... فنان يتحدّث عن مُعاناته الصحيّة
04:29 | 2025-10-08
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
03:44 | 2025-10-08
حصل على 22 مليون دولار.. تصريحات نارية لإعلامي شهير
03:35 | 2025-10-08
ابن راغب علامية يُثير الجدل برفقة صديقته من داخل المصعد.. شاهدوا الفيديو
01:54 | 2025-10-08
ناصيف زيتون يُفاجئ الجميع بلوك جديد.. وردة فعل دانييلا رحمة غير متوقعة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
23:58 | 2025-10-07
بعد صدور قرار بحبسها.. فنانة شهيرة تتعرّض لأزمة صحية مفاجئة (صورة)
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
08/10/2025 14:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
08/10/2025 14:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
08/10/2025 14:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24