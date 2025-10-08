Advertisement

فنون ومشاهير

بالصورة... هكذا علّق وائل كفوري على لقائه برئيس "القوّات" وستريدا جعجع

Lebanon 24
08-10-2025 | 05:27
علّق الفنان وائل كفوري على لقائه وزوجته شانا عبود برئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع وعقيلته النائبة ستريدا جعجع.
وقال كفوري: "من زحلة لبشري ألف تحية، بتشرف دايما بلقاء عرين الجبل الدكتور سمير جعجع وعقيلته حضرة النائب ستريدا جعجع".
 
 
وأضاف كفوري: "وبضل لبنان يجمعنا".
 
 
 
