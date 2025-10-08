Advertisement

فنون ومشاهير

خضع لعمليّة جراحيّة استمرّت لساعات... فنان يتحدّث عن مُعاناته الصحيّة

Lebanon 24
08-10-2025 | 06:20
تحدّثالفنان الكويتي عبدالله بوشهري عن تفاصيل معاناته الصحية خلال الأشهر الستة الماضية، وقال إنّ "الأعراض التي عانى منها لفترة طويلة كانت تثير قلقه، لكنه ظن في البداية أنها ناتجة عن شد عضلي في منطقة القلب". 
وبعد خضوعه لصورة أشعة في البحرين، تبيّن أن حالته تستدعي عملية فورية، ما دفعه للعودة إلى الكويت لإجرائها وسط دعم عائلته.
وأشار إلى أن العملية أُجريت بمشاركة 4 أطباء مختصين لتفكيك الالتصاق بين المعدة والقلب، واستمرت لساعات عدة، ليبدأ بعدها مرحلة التعافي التي فقد خلالها أكثر من 6 كيلوغرامات خلال 10 أيام، ملتزماً بنظام غذائي صارم بإشراف طبيبه المعالج. (الامارات 24)
 
 
