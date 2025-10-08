خضع لعمليّة جراحيّة استمرّت لساعات... فنان يتحدّث عن مُعاناته الصحيّة

تحدّثالفنان عن تفاصيل معاناته الصحية خلال الأشهر الستة الماضية، وقال إنّ " الأعراض التي عانى منها لفترة طويلة كانت تثير قلقه، لكنه ظن في البداية أنها ناتجة عن شد عضلي في منطقة القلب". Advertisement



وبعد خضوعه لصورة أشعة في ، تبيّن أن حالته تستدعي عملية فورية، ما دفعه للعودة إلى لإجرائها وسط دعم عائلته.

وأشار إلى أن العملية أُجريت بمشاركة 4 أطباء مختصين لتفكيك الالتصاق بين المعدة والقلب، واستمرت لساعات عدة، ليبدأ بعدها مرحلة التعافي التي فقد خلالها أكثر من 6 كيلوغرامات خلال 10 أيام، ملتزماً بنظام غذائي صارم بإشراف طبيبه المعالج. (الامارات 24)