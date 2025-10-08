Advertisement

فنون ومشاهير

العثور على جثة مُؤثّرة شابة... ما علاقة "الهرّ الأسود" في مقتلها؟

Lebanon 24
08-10-2025 | 08:02
A-
A+
Doc-P-1426729-638955329283741020.jpg
Doc-P-1426729-638955329283741020.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد أيّام من بثّها الأخير على "تيك توك"، عثرت الشرطة الكورية الجنوبية على جثة المؤثرة يون جي آه، على منحدر جبلي في مقاطعة موغو في مقاطعة نورث جولا.
Advertisement


وحددت السلطات الكوريّة الجنوبيّة المشتبه به باسم تشوي المعروف بـ"الهرّ الأسود"، وهو رجل في الخمسينات من عمره، وكان معروفا على المنصات الرقمية كمشترك ينفق مبالغ كبيرة في البث المباشر.
 
لكن، تبيّن أنه غارق في الديون وأن منزله صودر في مزاد قسري، وأنّ يون جي آه، قررت قطع علاقتها المهنية معه بسبب "سلوكه القسري" وجدول عمله المرهق. 
 
 
وأظهر تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو الاختناق نتيجة ضغط على العنق، بينما شوهد تشوي في توقيت قريب من اختفائها وهو يحمل حقيبة ويتجه نحو الجبل، حيث توقف 8 مرات في طريقه في محاولة لإرباك التحقيق. (سكاي نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
العثور على شابة مفقودة… هكذا بدت حالتها (صورة)
lebanon 24
08/10/2025 17:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل "الصندوق الأسود" للقاعدة برصاص مجهولين شرق مأرب
lebanon 24
08/10/2025 17:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24
عمرها 14 عامًا فقط… وفاة مؤثرة لصانعة محتوى شابة على إنستغرام بعد صراع مع المرض (صورة)
lebanon 24
08/10/2025 17:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد دخولها في غيبوبة ليلة زفافها... وفاة مؤثرة شهيرة شابة (صور)
lebanon 24
08/10/2025 17:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الطب الشرعي

سكاي نيوز

سكاي نيو

الكورية

الشرع

هنية

بيرة

جولا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:20 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:26 | 2025-10-08
08:26 | 2025-10-08
06:20 | 2025-10-08
05:27 | 2025-10-08
04:29 | 2025-10-08
03:44 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24