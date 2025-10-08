العثور على جثة مُؤثّرة شابة... ما علاقة "الهرّ الأسود" في مقتلها؟



Advertisement



وحددت السلطات الكوريّة الجنوبيّة المشتبه به باسم تشوي المعروف بـ"الهرّ الأسود"، وهو رجل في الخمسينات من عمره، وكان معروفا على المنصات الرقمية كمشترك ينفق مبالغ كبيرة في البث المباشر. بعد أيّام من بثّها الأخير على "تيك توك"، عثرت الشرطة الجنوبية على جثة المؤثرة يون جي آه، على منحدر جبلي في مقاطعة موغو في مقاطعة نورث .وحددت السلطات الكوريّة الجنوبيّة المشتبه به باسم تشوي المعروف بـ"الهرّ الأسود"، وهو رجل في الخمسينات من عمره، وكان معروفا على المنصات الرقمية كمشترك ينفق مبالغ كبيرة في البث المباشر.

لكن، تبيّن أنه غارق في الديون وأن منزله صودر في مزاد قسري، وأنّ يون جي آه، قررت قطع علاقتها المهنية معه بسبب "سلوكه القسري" وجدول عمله المرهق.

وأظهر تقرير أن سبب الوفاة هو الاختناق نتيجة ضغط على العنق، بينما شوهد تشوي في توقيت قريب من اختفائها وهو يحمل حقيبة ويتجه نحو الجبل، حيث توقف 8 مرات في طريقه في محاولة لإرباك التحقيق. (سكاي نيوز)