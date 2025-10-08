25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
20
o
بعلبك
13
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
العثور على جثة مُؤثّرة شابة... ما علاقة "الهرّ الأسود" في مقتلها؟
Lebanon 24
08-10-2025
|
08:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أيّام من بثّها الأخير على "تيك توك"، عثرت الشرطة
الكورية
الجنوبية على جثة المؤثرة يون جي آه، على منحدر جبلي في مقاطعة موغو في مقاطعة نورث
جولا
.
Advertisement
وحددت السلطات الكوريّة الجنوبيّة المشتبه به باسم تشوي المعروف بـ"الهرّ الأسود"، وهو رجل في الخمسينات من عمره، وكان معروفا على المنصات الرقمية كمشترك ينفق مبالغ كبيرة في البث المباشر.
لكن، تبيّن أنه غارق في الديون وأن منزله صودر في مزاد قسري، وأنّ يون جي آه، قررت قطع علاقتها المهنية معه بسبب "سلوكه القسري" وجدول عمله المرهق.
وأظهر تقرير
الطب الشرعي
أن سبب الوفاة هو الاختناق نتيجة ضغط على العنق، بينما شوهد تشوي في توقيت قريب من اختفائها وهو يحمل حقيبة ويتجه نحو الجبل، حيث توقف 8 مرات في طريقه في محاولة لإرباك التحقيق. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
العثور على شابة مفقودة… هكذا بدت حالتها (صورة)
Lebanon 24
العثور على شابة مفقودة… هكذا بدت حالتها (صورة)
08/10/2025 17:12:42
08/10/2025 17:12:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل "الصندوق الأسود" للقاعدة برصاص مجهولين شرق مأرب
Lebanon 24
مقتل "الصندوق الأسود" للقاعدة برصاص مجهولين شرق مأرب
08/10/2025 17:12:42
08/10/2025 17:12:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 14 عامًا فقط… وفاة مؤثرة لصانعة محتوى شابة على إنستغرام بعد صراع مع المرض (صورة)
Lebanon 24
عمرها 14 عامًا فقط… وفاة مؤثرة لصانعة محتوى شابة على إنستغرام بعد صراع مع المرض (صورة)
08/10/2025 17:12:42
08/10/2025 17:12:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخولها في غيبوبة ليلة زفافها... وفاة مؤثرة شهيرة شابة (صور)
Lebanon 24
بعد دخولها في غيبوبة ليلة زفافها... وفاة مؤثرة شهيرة شابة (صور)
08/10/2025 17:12:42
08/10/2025 17:12:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الطب الشرعي
سكاي نيوز
سكاي نيو
الكورية
الشرع
هنية
بيرة
جولا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصور... هكذا احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة بذكرى زواجها الخامسة
Lebanon 24
بالصور... هكذا احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة بذكرى زواجها الخامسة
09:26 | 2025-10-08
08/10/2025 09:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقال إعلامي بارز في مطار عربي.. فما القصة؟
Lebanon 24
اعتقال إعلامي بارز في مطار عربي.. فما القصة؟
08:26 | 2025-10-08
08/10/2025 08:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة استمرّت لساعات... فنان يتحدّث عن مُعاناته الصحيّة
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة استمرّت لساعات... فنان يتحدّث عن مُعاناته الصحيّة
06:20 | 2025-10-08
08/10/2025 06:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هكذا علّق وائل كفوري على لقائه برئيس "القوّات" وستريدا جعجع
Lebanon 24
بالصورة... هكذا علّق وائل كفوري على لقائه برئيس "القوّات" وستريدا جعجع
05:27 | 2025-10-08
08/10/2025 05:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
04:29 | 2025-10-08
08/10/2025 04:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
13:20 | 2025-10-07
07/10/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
16:15 | 2025-10-07
07/10/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
14:00 | 2025-10-07
07/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو محاولة اغتيال الشيخ مرعب.. الاعلامي تمام بليق يوضح ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو محاولة اغتيال الشيخ مرعب.. الاعلامي تمام بليق يوضح ما حصل (فيديو)
16:06 | 2025-10-07
07/10/2025 04:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:26 | 2025-10-08
بالصور... هكذا احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة بذكرى زواجها الخامسة
08:26 | 2025-10-08
اعتقال إعلامي بارز في مطار عربي.. فما القصة؟
06:20 | 2025-10-08
خضع لعمليّة جراحيّة استمرّت لساعات... فنان يتحدّث عن مُعاناته الصحيّة
05:27 | 2025-10-08
بالصورة... هكذا علّق وائل كفوري على لقائه برئيس "القوّات" وستريدا جعجع
04:29 | 2025-10-08
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
03:44 | 2025-10-08
حصل على 22 مليون دولار.. تصريحات نارية لإعلامي شهير
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
08/10/2025 17:12:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
08/10/2025 17:12:42
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
08/10/2025 17:12:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24