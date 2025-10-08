تبرعت لها بكليتها عام 2017... ممثلة شهيرة تعلّق على عدم تلقيها دعوة لحضور حفل زفاف سيلينا غوميز

Advertisement

وفي مقابلة حديثة، نفت رايسا وجود أي خلاف مع ، موضحة أن تبرعها بالكلى كان بدافع الإنسانيّة فقط ودون أي توقعات بالمقابل.كما عبّرت عن سعادتها بزفاف من ، رغم أنها لم تكن ضمن المدعوين إلى الحفل الذي شهد حضور عدد من النجوم، أبرزهم وإد شيران وأبطال مسلسل " ".وأوضحت رايسا أن التبرع بالأعضاء عمل من أعمال الخير، مشبهة إياه بالتبرع المالي للجمعيات الخيرية، قائلة: "إذا تبرعت بدولار، لن تتصل لتعرف ما حدث له".وأكدت أنها لم تغضب من غوميز كما زعمت بعض التقارير، خصوصًا فيما يتعلق بأسلوب حياة غوميز بعد العملية.وأشارت إلى أن العلاقة بينهما هادئة ولا تتحدثان كثيرًا عن وضعهما، لكنها قالت إنهما قد يتحدثان عن الأمر يومًا ما.