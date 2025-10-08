Advertisement

فنون ومشاهير

تبرعت لها بكليتها عام 2017... ممثلة شهيرة تعلّق على عدم تلقيها دعوة لحضور حفل زفاف سيلينا غوميز

Lebanon 24
08-10-2025 | 12:31
تحدثت الممثلة فرانسيا رايسا، التي تبرعت بكليتها للفنانة سيلينا غوميز عام 2017، عن الشائعات التي تناولت علاقتهما، ووصفتها بأنها "مجرد شائعات".
وفي مقابلة حديثة، نفت رايسا وجود أي خلاف مع سيلينا، موضحة أن تبرعها بالكلى كان بدافع الإنسانيّة فقط ودون أي توقعات بالمقابل.


كما عبّرت عن سعادتها بزفاف غوميز من بيني بلانكو، رغم أنها لم تكن ضمن المدعوين إلى الحفل الذي شهد حضور عدد من النجوم، أبرزهم تايلور سويفت وإد شيران وأبطال مسلسل "only murders in the building".


وأوضحت رايسا أن التبرع بالأعضاء عمل من أعمال الخير، مشبهة إياه بالتبرع المالي للجمعيات الخيرية، قائلة: "إذا تبرعت بدولار، لن تتصل لتعرف ما حدث له".


وأكدت أنها لم تغضب من غوميز كما زعمت بعض التقارير، خصوصًا فيما يتعلق بأسلوب حياة غوميز بعد العملية.


وأشارت إلى أن العلاقة بينهما هادئة ولا تتحدثان كثيرًا عن وضعهما، لكنها قالت إنهما قد يتحدثان عن الأمر يومًا ما.

only murders in the building

فرانسيا رايسا

سيلينا غوميز

بيني بلانكو

تايلور

سعادة

16:23 | 2025-10-08
15:00 | 2025-10-08
12:06 | 2025-10-08
09:26 | 2025-10-08
08:26 | 2025-10-08
08:02 | 2025-10-08
