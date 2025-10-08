Advertisement

فنون ومشاهير

للمرة الأولى... نادين نسيب نجيم وظافر العابدين معًا في مسلسل جديد بعنوان "ممكن"

Lebanon 24
08-10-2025 | 15:00
يستعد صنّاع المسلسل الدرامي اللبناني الجديد، الذي يحمل عنوانًا مبدئيًا "ممكن"، لبدء عمليات التصوير في أواخر شهر تشرين الأول الجاري، في عملٍ يجمع للمرة الأولى النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم والفنان التونسي ظافر العابدين.
ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام لبنانية، يُعد مسلسل "ممكن" من أوائل الإنتاجات الدرامية التي تنطلق هذا الموسم، ما يجعله بمثابة بداية سباق الأعمال الرمضانية المقبلة. ويأتي ذلك في وقتٍ لم يُحسم بعد موعد بدء تصوير مسلسل ماغي بو غصن، أحد أبرز الأعمال المنتظرة في موسم دراما رمضان 2026.


وكشفت مصادر من داخل فريق عمل مسلسل "ممكن" أن التحضيرات النهائية تجري على قدمٍ وساق، حيث يعقد بطلا المسلسل، نادين نسيب نجيم وظافر العابدين، جلسات يومية مكثفة استعدادًا لانطلاق التصوير المرتقب في نهاية الشهر الجاري.


ويُشار إلى أن مسلسل "ممكن" يُمثل عودة نادين نسيب نجيم إلى الساحة الدرامية، بعد غيابها عن موسم رمضان الماضي، الذي كان آخر حضورٍ لها فيه بمسلسل "2024" البوليسي، الذي لاقى نجاحًا لافتًا.


 
