للمرة الأولى... نادين نسيب نجيم وظافر العابدين معًا في مسلسل جديد بعنوان "ممكن"

يستعد صنّاع المسلسل الدرامي اللبناني الجديد، الذي يحمل عنوانًا مبدئيًا "ممكن"، لبدء عمليات التصوير في أواخر شهر تشرين الأول الجاري، في عملٍ يجمع للمرة الأولى النجمة والفنان ظافر .

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام لبنانية، يُعد مسلسل "ممكن" من أوائل الإنتاجات الدرامية التي تنطلق هذا الموسم، ما يجعله بمثابة بداية سباق الأعمال الرمضانية المقبلة. ويأتي ذلك في وقتٍ لم يُحسم بعد موعد بدء تصوير مسلسل ، أحد أبرز الأعمال المنتظرة في موسم 2026.





وكشفت مصادر من داخل فريق عمل مسلسل "ممكن" أن التحضيرات النهائية تجري على قدمٍ وساق، حيث يعقد بطلا المسلسل، نجيم وظافر العابدين، جلسات يومية مكثفة استعدادًا لانطلاق التصوير المرتقب في نهاية الشهر الجاري.





ويُشار إلى أن مسلسل "ممكن" يُمثل عودة نادين نسيب نجيم إلى الساحة الدرامية، بعد غيابها عن موسم الماضي، الذي كان آخر حضورٍ لها فيه بمسلسل "2024" البوليسي، الذي لاقى نجاحًا لافتًا.





