فنون ومشاهير

تفاصيل مروّعة... هذا ما كشفته مصادر عائلية عن الفنان الشهير بعد تعرّضه لحروق خطيرة

Lebanon 24
08-10-2025 | 23:00
كشفت مصادر من عائلة الفنان المغربي مصطفى سوليت عن تفاصيل مروّعة تتعلق بحالته الصحية، إثر تعرضه لاعتداء خطير في مدينة الحسيمة، نُقل على إثره إلى قسم الإنعاش وهو في غيبوبة تامة، بعد إصابته بحروق من الدرجة الثالثة.
وأوضحت المصادر أن سوليت، الذي يُعاني من إعاقة بدنية، جرى نقله إلى أحد مستشفيات طنجة، بعدما عجز المستشفى المحلي في الحسيمة عن التعامل مع خطورة وضعه، ما استدعى تدخلاً طبياً متخصصاً ورعاية مشدّدة.


ووفق ما أوردته وسائل إعلام مغربية، فإن الفنان كان ضحية اعتداء متعمد، إذ أقدم شخص مجهول على سكب مادة حارقة على جسده قبل أن يُضرم النار فيه، ما تسبب له بإصابات بالغة.


وفي سياق التحقيق، باشرت النيابة العامة إجراءاتها فور تلقي بلاغ بالحادث، وأمرت بفتح تحقيق قضائي عاجل لكشف ملابساته، فيما تم توقيف المشتبه به ووضعه رهن الحراسة النظرية بانتظار نتائج التحقيق.
 


ووثّقت مقاطع مرئية تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب لحظة الاعتداء، إذ ظهر الجاني وهو يجرّ الضحية من داخل مقهى بشارع الزلاقة في الحسيمة، قبل أن يعمد إلى سكب المادة الحارقة عليه وإشعال النار في جسده، في مشهد أثار صدمة واستنكاراً واسعين في الأوساط الفنية والشعبية.



وتتابع الجهات المعنية التحقيق في القضية، فيما لا تزل الحالة الصحية للفنان مصطفى سوليت تثير قلق أسرته ومحبيه، وسط دعوات واسعة بضرورة محاسبة الجاني وتقديمه للعدالة.
