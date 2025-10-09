Advertisement

فنون ومشاهير

أهداها هاتف "آيفون".. هل عادت طليقة الفنان الشهير إلى عصمته بعد انفصالهما؟ (صورة)

Lebanon 24
09-10-2025 | 00:23
انتشر فيديو مؤخرا ظهر فيه مطرب المهرجانات المصري مسلم مع زوجته السابقة يارا تامر داخل أحد محال بيع الهواتف المحمولة، حيث بدا وكأنه يهدي طليقته هاتفًا جديدًا ما أثار التكهنات حول عودتهما إلى بعضهما بعد فترة قصيرة من الانفصال.
الا ان مسلم نشر عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" منشورًا أكد فيه أن الفيديو قديم ولا علاقة له بالواقع الحالي، مشيرًا إلى أنه لم يقدم أي هدية ليارا، وأن المقطع تم تداوله بشكل غير دقيق.

وعبّر عن استيائه من انتشار الفيديو، موضحًا أنه كان يشتري هاتف آيفون لنفسه، وأن العلاقة بينه وبين يارا قائمة على الاحترام فقط دون نية للعودة.

وأكد مسلم أن الصور التي تداولها صاحب المتجر جرى تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبدو وكأنهما عادا معًا، معتبرًا أن ما حدث استغلال مسيء للتقنيات الحديثة في التلاعب بحياته الخاصة، محذرًا من الأضرار الاجتماعية التي قد تنتج عن هذه الأفعال له ولأسرته.

وكان مسلم أعلن انفصاله عن يارا بعد زواج لم يستمر طويلًا. وخرجت طليقته حينها في بث مباشر تحدثت فيه عن ضغوط عائلية واجهتها، مؤكدة أن تدخلات من محيط الزوج كانت سببًا في توتر العلاقة بينهما.
