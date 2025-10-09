25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
12
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد أخبار عن علاقة عاطفية تجمعها بحسام حبيب.. شيراز بإطلالة مُثيرة في كليب أغنيتها الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
09-10-2025
|
00:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت الفنانة
اللبنانية
شيراز
أغنيتها الجديدة "أموت وانساك" باللهجة
المصرية
.
ونشرت شيراز مقطعا من فيديو كليب الأغنية الجديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
View this post on Instagram
A post shared by Shiraz (@shirazlb)
Advertisement
وأطلت شيراز في الكليب بفستان قصير وهي مستلقية على الكنبة التي تحترق وسط البحر.
وأشاد المتابعون بالأغنية.
وجاء هذا العمل بعد انتشار
أخبار
عن وجود علاقة عاطفية تجمع شيراز بالفنان المصري
حسام حبيب
خصوصًا بعد تداول صور لهما وهما يقفان سويًا في شرفة منزل، حيث ظهر حسام واضعًا ذراعه حول عنقها، ما فسره البعض بأنه دليل على ارتباط غير معلن.
وقامت لاحقا شيراز بإلغاء متابعتها لحبيب على إنستغرام، رغم استمرار الأخير في متابعتها.
مواضيع ذات صلة
بعد أنباء عن ارتباطها بحسام حبيب.. هذا ما فعلته شيراز!
Lebanon 24
بعد أنباء عن ارتباطها بحسام حبيب.. هذا ما فعلته شيراز!
09/10/2025 11:26:05
09/10/2025 11:26:05
Lebanon 24
Lebanon 24
علاقة عاطفية تقود لسرقة نقود من منزل بمصر والقبض على المتهمين
Lebanon 24
علاقة عاطفية تقود لسرقة نقود من منزل بمصر والقبض على المتهمين
09/10/2025 11:26:05
09/10/2025 11:26:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نيكي نيكول تعترف: أعيش علاقة عاطفيّة مع يامال
Lebanon 24
نيكي نيكول تعترف: أعيش علاقة عاطفيّة مع يامال
09/10/2025 11:26:05
09/10/2025 11:26:05
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة تنتشر لشيرين وحسام حبيب... هل هي جديدة؟
Lebanon 24
صورة تنتشر لشيرين وحسام حبيب... هل هي جديدة؟
09/10/2025 11:26:05
09/10/2025 11:26:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حسام حبيب
اللبنانية
انستغرام
المصرية
لبنان
مصرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
لم يصور في لبنان.. عرض برنامج "ذا فويس" في هذا الموعد
Lebanon 24
لم يصور في لبنان.. عرض برنامج "ذا فويس" في هذا الموعد
04:13 | 2025-10-09
09/10/2025 04:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أشهر على زواجها.. ستيفاني عطالله تُثير الجدل بجلسة تصوير رومانسية مع ممثل شهير (صور)
Lebanon 24
بعد أشهر على زواجها.. ستيفاني عطالله تُثير الجدل بجلسة تصوير رومانسية مع ممثل شهير (صور)
03:55 | 2025-10-09
09/10/2025 03:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إقالتها من "الجديد".. إعلامية تشتكي لوزارة العمل إليكم السبب (صورة)
Lebanon 24
بعد إقالتها من "الجديد".. إعلامية تشتكي لوزارة العمل إليكم السبب (صورة)
02:56 | 2025-10-09
09/10/2025 02:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أهداها هاتف "آيفون".. هل عادت طليقة الفنان الشهير إلى عصمته بعد انفصالهما؟ (صورة)
Lebanon 24
أهداها هاتف "آيفون".. هل عادت طليقة الفنان الشهير إلى عصمته بعد انفصالهما؟ (صورة)
00:23 | 2025-10-09
09/10/2025 12:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مروّعة... هذا ما كشفته مصادر عائلية عن الفنان الشهير بعد تعرّضه لحروق خطيرة
Lebanon 24
تفاصيل مروّعة... هذا ما كشفته مصادر عائلية عن الفنان الشهير بعد تعرّضه لحروق خطيرة
23:00 | 2025-10-08
08/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
04:29 | 2025-10-08
08/10/2025 04:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
05:58 | 2025-10-08
08/10/2025 05:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:13 | 2025-10-09
لم يصور في لبنان.. عرض برنامج "ذا فويس" في هذا الموعد
03:55 | 2025-10-09
بعد أشهر على زواجها.. ستيفاني عطالله تُثير الجدل بجلسة تصوير رومانسية مع ممثل شهير (صور)
02:56 | 2025-10-09
بعد إقالتها من "الجديد".. إعلامية تشتكي لوزارة العمل إليكم السبب (صورة)
00:23 | 2025-10-09
أهداها هاتف "آيفون".. هل عادت طليقة الفنان الشهير إلى عصمته بعد انفصالهما؟ (صورة)
23:00 | 2025-10-08
تفاصيل مروّعة... هذا ما كشفته مصادر عائلية عن الفنان الشهير بعد تعرّضه لحروق خطيرة
16:23 | 2025-10-08
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 11:26:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 11:26:05
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 11:26:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24