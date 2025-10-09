Advertisement

فنون ومشاهير

بعد أخبار عن علاقة عاطفية تجمعها بحسام حبيب.. شيراز بإطلالة مُثيرة في كليب أغنيتها الجديدة (فيديو)

Lebanon 24
09-10-2025 | 00:42
أطلقت الفنانة اللبنانية شيراز أغنيتها الجديدة "أموت وانساك" باللهجة المصرية .

ونشرت شيراز مقطعا من فيديو كليب الأغنية الجديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
 
وأطلت شيراز في الكليب بفستان قصير وهي مستلقية على الكنبة التي تحترق وسط البحر.

وأشاد المتابعون بالأغنية. 

وجاء هذا العمل بعد انتشار أخبار عن وجود علاقة عاطفية تجمع شيراز بالفنان المصري حسام حبيب خصوصًا بعد تداول صور لهما وهما يقفان سويًا في شرفة منزل، حيث ظهر حسام واضعًا ذراعه حول عنقها، ما فسره البعض بأنه دليل على ارتباط غير معلن.
 
 
 
 
 
وقامت لاحقا شيراز بإلغاء متابعتها لحبيب على إنستغرام، رغم استمرار الأخير في متابعتها.

