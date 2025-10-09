بعد أخبار عن علاقة عاطفية تجمعها بحسام حبيب.. شيراز بإطلالة مُثيرة في كليب أغنيتها الجديدة (فيديو)

أطلقت الفنانة أغنيتها الجديدة "أموت وانساك" باللهجة .



ونشرت شيراز مقطعا من فيديو كليب الأغنية الجديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق .

وأطلت شيراز في الكليب بفستان قصير وهي مستلقية على الكنبة التي تحترق وسط البحر.



وأشاد المتابعون بالأغنية.



وجاء هذا العمل بعد انتشار عن وجود علاقة عاطفية تجمع شيراز بالفنان المصري خصوصًا بعد تداول صور لهما وهما يقفان سويًا في شرفة منزل، حيث ظهر حسام واضعًا ذراعه حول عنقها، ما فسره البعض بأنه دليل على ارتباط غير معلن.

وقامت لاحقا شيراز بإلغاء متابعتها لحبيب على إنستغرام، رغم استمرار الأخير في متابعتها.