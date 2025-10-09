Advertisement

فنون ومشاهير

بعد إقالتها من "الجديد".. إعلامية تشتكي لوزارة العمل إليكم السبب (صورة)

Lebanon 24
09-10-2025 | 02:56
A-
A+
Doc-P-1427070-638956010922074100.jpg
Doc-P-1427070-638956010922074100.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت الإعلامية رواند بو ضرغام عبر حسابها على إكس قائلة: " من 4 أشهر، طلبت إفادة عمل من ادارة الجديد، ابتزوني لإنزل امضي تبرئة ذمة وآخدها."

أضافت : "اشتكيت لوزارة العمل، وبعد مماطلة وتذاكي استلمتها اليوم غصب عنهم.. ما تأثرت بكل ممارساتهم ضدي، ومحاولتهم تشويه صورتي، ورمي اتهامات عليي لتنسى الناس تآمرهن وأعمالهن الفتنوية المدفوعة الأجر."
 
Advertisement
 
 
وكانت إدارة تلفزيون "الجديد" اتخذت قبل أشهر قرارا  بإقالة بو ضرغام من القناة، على خلفية نشر عريضة تواقيع لعدد من العاملين في "الجديد" تطالِب الإدارة بحماية العاملين فيها بسبب إعتمادها سياسة مغايرة لما كانت عليه. 
 
مواضيع ذات صلة
"واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين: وزارة الخارجية أقالت كبير مسؤوليها الإعلاميين للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية
lebanon 24
09/10/2025 11:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سكاي نيوز: إقالة السفير البريطاني في واشنطن بسبب علاقته بفضيحة "إبستين"
lebanon 24
09/10/2025 11:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو والصور: مايا دياب بجلسة تصوير جريئة وتشتكي من هذا الأمر: أنا مهذبة
lebanon 24
09/10/2025 11:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المسؤول الإعلامي المُقال بالخارجية الأميركية: لم أتلقّ أي تفسير لسبب إقالتي
lebanon 24
09/10/2025 11:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24

رواند بو ضرغام

وزارة العمل

القضاء

ضرغام

مارس

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:13 | 2025-10-09
03:55 | 2025-10-09
00:42 | 2025-10-09
00:23 | 2025-10-09
23:00 | 2025-10-08
16:23 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24