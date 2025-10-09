بعد إقالتها من "الجديد".. إعلامية تشتكي لوزارة العمل إليكم السبب (صورة)

من ٤ شهور، طلبت إفادة عمل من ادارة الجديد، ابتزوني لإنزل امضي تبرئة ذمة وآخدها.
اشتكيت لوزارة العمل، وبعد مماطلة وتذاكي استلمتها اليوم غصب عنهم.. ما تأثرت بكل ممارساتهم ضدي، ومحاولتهم تشويه صورتي، ورمي اتهامات عليي لتنسى الناس تآمرهن وأعمالهن الفتنوية المدفوعة الأجر.#الى_القضاء pic.twitter.com/kQL05dRvYt
— Rawand Bou Dargham راوند بوضرغم (@Rawandbudargham) October 8, 2025
