بعد إقالتها من "الجديد".. إعلامية تشتكي لوزارة العمل إليكم السبب (صورة)

كتبت الإعلامية عبر حسابها على إكس قائلة: " من 4 أشهر، طلبت إفادة عمل من ادارة الجديد، ابتزوني لإنزل امضي تبرئة ذمة وآخدها."



أضافت : "اشتكيت لوزارة العمل، وبعد مماطلة وتذاكي استلمتها اليوم غصب عنهم.. ما تأثرت بكل ممارساتهم ضدي، ومحاولتهم تشويه صورتي، ورمي اتهامات عليي لتنسى الناس تآمرهن وأعمالهن الفتنوية المدفوعة الأجر."

من ٤ شهور، طلبت إفادة عمل من ادارة الجديد، ابتزوني لإنزل امضي تبرئة ذمة وآخدها.

اشتكيت لوزارة العمل، وبعد مماطلة وتذاكي استلمتها اليوم غصب عنهم.. ما تأثرت بكل ممارساتهم ضدي، ومحاولتهم تشويه صورتي، ورمي اتهامات عليي لتنسى الناس تآمرهن وأعمالهن الفتنوية المدفوعة الأجر.#الى_القضاء pic.twitter.com/kQL05dRvYt — Rawand Bou Dargham راوند بوضرغم (@Rawandbudargham) October 8, 2025 Advertisement

وكانت إدارة تلفزيون "الجديد" اتخذت قبل أشهر قرارا بإقالة بو من القناة، على خلفية نشر عريضة تواقيع لعدد من العاملين في "الجديد" تطالِب الإدارة بحماية العاملين فيها بسبب إعتمادها سياسة مغايرة لما كانت عليه.