فنون ومشاهير

بالصورة: ساندرا رزق تلفت الأنظار بإطلالة جديدة

Lebanon 24
09-10-2025 | 10:45
شاركت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق متابعيها بصورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي على إنستغرام.
وقد ظهرت رزق بإطلالة أنيقة داخل السيارة، مرتدية بليزر بخطوط رفيعة باللون الرمادي، وبدت مرتاحة وواثقة بإطلالتها.
وتُعرف ساندرا رزق بإطلالاتها الراقية وحرصها على الظهور بأسلوب أنيق يعكس ثقتها بنفسها، كما تحرص من وقت لآخر على مشاركة لحظات يومية مع جمهورها على إنستغرام.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24