بالصورة: ساندرا رزق تلفت الأنظار بإطلالة جديدة

Advertisement

شاركت السابقة متابعيها بصورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي على إنستغرام.وقد ظهرت رزق بإطلالة أنيقة داخل السيارة، مرتدية بليزر بخطوط رفيعة باللون ، وبدت مرتاحة وواثقة بإطلالتها.وتُعرف ساندرا رزق بإطلالاتها الراقية وحرصها على الظهور بأسلوب أنيق يعكس ثقتها بنفسها، كما تحرص من وقت لآخر على مشاركة لحظات يومية مع جمهورها على إنستغرام.