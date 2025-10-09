22
فنون ومشاهير
تسجيل مُسرّب لمشادة كلاميّة بين وائل كفوري وزوجته شانا عبود.. وتشكيك في صحّته
Lebanon 24
09-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، تسجيلاً قيل إنّه مسرّب، لمشادة كلاميّة حادّة بين الفنان
وائل كفوري
، وزوجته
شانا عبود
.
وتضمن التسجيل تبادل اتهامات وانتقادات لاذعة بين
كفوري
وعبود، في حين شكّك العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ في صحته، واعتبروا أنّه قد لا يكون حقيقيّاً.
كفوري
جيلا
تابع
