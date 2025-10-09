Advertisement

فنون ومشاهير

تسجيل مُسرّب لمشادة كلاميّة بين وائل كفوري وزوجته شانا عبود.. وتشكيك في صحّته

Lebanon 24
09-10-2025 | 23:00
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، تسجيلاً قيل إنّه مسرّب، لمشادة كلاميّة حادّة بين الفنان وائل كفوري، وزوجته شانا عبود
وتضمن التسجيل تبادل اتهامات وانتقادات لاذعة بين كفوري وعبود، في حين شكّك العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ في صحته، واعتبروا أنّه قد لا يكون حقيقيّاً.
 
 
 
