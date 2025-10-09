وفاة المخرج المسرحي المصريّ عمرو دوارة

Advertisement

غيّب الموت المؤرخ والناقد والمخرج المسرحي المصريّ عمرو دوارة، الذي اشتهر بلقب "حارس ذاكرة ".وأعلن الكاتب والناقد المسرحي يسري حسان، خبر وفاة دوارة، الذي يُعد أحد أعمدة المسرح المصري. (ارم نيوز)