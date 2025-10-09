Advertisement

فنون ومشاهير

وفاة المخرج المسرحي المصريّ عمرو دوارة

Lebanon 24
09-10-2025 | 16:33
غيّب الموت المؤرخ والناقد والمخرج المسرحي المصريّ عمرو دوارة، الذي اشتهر بلقب "حارس ذاكرة المسرح المصري".
وأعلن الكاتب والناقد المسرحي يسري حسان، خبر وفاة دوارة، الذي يُعد أحد أعمدة المسرح المصري. (ارم نيوز)
المسرح المصري

ارم نيوز

مصري

