تطور جديد في جلسات محاكمة شيرين عبد الوهاب.. هذا ما قررته المحكمة

قررت
المحكمة الاقتصادية
في
القاهرة
تأجيل للمرة الثانية جلسات محاكمة الفنانة
شيرين عبد الوهاب
إدارياً بعد اتهامات مدير حساباتها الشخصية السابق بسبه وقذفه على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
وكشف
ياسر قنطوش
، محامي
شيرين
عن السبب وراء تأجيل نظر القضية للمرة الثانية قائلاً في بيان إعلامي: "نظراً لتوافق موعد الجلسة التي سبق تحديدها، والتي كان من المقرر عقدها الخميس 9 تشرين الأول، مع الإجازة الرسمية بمناسبة نصر أكتوبر، تم تأجيل الجلسة الى موعد آخر، ولم يحدد بعد".
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة من المحاكمة، لطلبات محامي المجني عليه، والتي طالب فيها بمطالبة شيرين
عبد الوهاب
مدنيًا بمبلغ 200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وتعود تفاصيل القضية الى بلاغ تقدّم به مدير حسابات شيرين السابق، اتّهمها فيه باستخدام ألفاظ مسيئة وخادشة للشرف والاعتبار بحقه، سواء عبر الهاتف أو من خلال وسائل إلكترونية، مطالباً بتعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه.
