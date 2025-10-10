تطور جديد في جلسات محاكمة شيرين عبد الوهاب.. هذا ما قررته المحكمة

Advertisement

قررت في تأجيل للمرة الثانية جلسات محاكمة الفنانة إدارياً بعد اتهامات مدير حساباتها الشخصية السابق بسبه وقذفه على .وكشف ، محامي عن السبب وراء تأجيل نظر القضية للمرة الثانية قائلاً في بيان إعلامي: "نظراً لتوافق موعد الجلسة التي سبق تحديدها، والتي كان من المقرر عقدها الخميس 9 تشرين الأول، مع الإجازة الرسمية بمناسبة نصر أكتوبر، تم تأجيل الجلسة الى موعد آخر، ولم يحدد بعد".وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة من المحاكمة، لطلبات محامي المجني عليه، والتي طالب فيها بمطالبة شيرين مدنيًا بمبلغ 200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.وتعود تفاصيل القضية الى بلاغ تقدّم به مدير حسابات شيرين السابق، اتّهمها فيه باستخدام ألفاظ مسيئة وخادشة للشرف والاعتبار بحقه، سواء عبر الهاتف أو من خلال وسائل إلكترونية، مطالباً بتعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه.