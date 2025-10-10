Advertisement

فنون ومشاهير

أصيبت بفيروس جديد صعب وخطير.. فنانة شهيرة تكشف ما حصل لها

Lebanon 24
10-10-2025 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1427617-638956917772382515.png
Doc-P-1427617-638956917772382515.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
روت الفنانة المصرية منى فاروق تفاصيل تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا، مشيرة إلى أنها أصيبت بدور برد شديد تطوّر بسبب ضعف مناعتها وتغيّر الجو ما أدى إلى إصابتها بفيروس رئوي تسبب في التهاب الشعب الهوائية.
Advertisement

وقالت منى في منشور عبر حسابها الشخصي على إنستغرام: "جالي دور برد وزكام شديد، ومع تغيرات الجو وضعف مناعتي، حصلتلي مشاكل في التنفس، واتحول الموضوع لفيروس رئوي عمل التهاب في الشعب الهوائية، بس الحمد لله على كل حال".

وتابعت: "خدوا بالكم من صحتكم، لأن الفيروس الجديد صعب وخطير، ربنا يحفظنا".
 
 
 
 
 
وكانت منى أعلنت تعرضها لوعكة صحية نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وطالبت جمهورها ومتابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

مواضيع ذات صلة
في الخفافيش... إكتشاف فيروس جديد وخطير
lebanon 24
10/10/2025 13:35:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إصابتها بوعكة صحية.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث سير خطير (صور)
lebanon 24
10/10/2025 13:35:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأطباء رفضوا معالجتي".. فنانة شهيرة تكشف إصابتها بورم في المخ (صورة)
lebanon 24
10/10/2025 13:35:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سبب لها التهاب بالمفاصل… نجمة وممثلة عالمية تكشف عن إصابتها بمرض خطير جدًا
lebanon 24
10/10/2025 13:35:14 Lebanon 24 Lebanon 24

منى فاروق

المصرية

الفيروس

العاج

مصرية

فيروس

لي دو

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:35 | 2025-10-10
02:42 | 2025-10-10
01:48 | 2025-10-10
23:00 | 2025-10-09
16:33 | 2025-10-09
14:05 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24