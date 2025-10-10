أصيبت بفيروس جديد صعب وخطير.. فنانة شهيرة تكشف ما حصل لها

Advertisement

روت الفنانة تفاصيل تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا، مشيرة إلى أنها أصيبت بدور برد شديد تطوّر بسبب ضعف مناعتها وتغيّر الجو ما أدى إلى إصابتها بفيروس رئوي تسبب في التهاب الشعب الهوائية.وقالت منى في منشور عبر حسابها الشخصي على إنستغرام: "جالي دور برد وزكام شديد، ومع تغيرات الجو وضعف مناعتي، حصلتلي مشاكل في التنفس، واتحول الموضوع لفيروس رئوي عمل التهاب في الشعب الهوائية، بس الحمد لله على كل حال".وتابعت: "خدوا بالكم من صحتكم، لأن الجديد صعب وخطير، ربنا يحفظنا".